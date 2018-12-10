Экономисты пока не ждут глобальной рецессии
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Испуганные нестабильностью на финансовых рынках инвесторы все больше опасаются возможной рецессии в развитых странах, и у них на то есть причины. Однако многие экономические тренды пока не указывают на ее приближение.
Фондовые индексы упали, а разница в доходностях между долгосрочными и краткосрочными казначейскими облигациями США (инверсия кривой) практически исчезла – оба этих явления были предвестниками прошлых рецессий. Нефть резко подешевела в связи со снижением мирового спроса и избытком предложения. В Германии, Италии и Японии наблюдалось снижение экономической активности в III квартале, замедляется китайская экономика. Кроме того, США еще не уладили торговые конфликты с Китаем и Евросоюзом, а Великобритании грозит неопределенность из-за Brexit.
Но результаты исследования UBS Securities не так пессимистичны. Специалисты UBS изучили 120 рецессий в 40 разных странах за последние 40 лет с целью выяснить, как вела себя их экономика до начала спада. Например, какими были потребительские расходы, цены на недвижимость, кредитование, импорт, производительность труда и занятость.
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