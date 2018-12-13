Бразилия берет курс на приватизацию

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Приватизация в Бразилии всегда воспринималась скептически и приводила к протестам Rodrigo Abd / AP

В ходе предвыборной кампании недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару обещал сильно сократить расходы бюджета, чтобы остановить рост долга. Судьба многочисленных госкомпаний оказалась под вопросом.

Центральное правительство Бразилии контролирует 138 компаний из различных отраслей, в которых трудятся 505 135 человек. В их числе – крупнейший в Латинской Америке оптовый продавец рыбы, банки, агентства недвижимости, фармацевтические фирмы, компания, специально созданная для прокладки высокоскоростной железной дороги стоимостью $16 млрд (которая так и не была построена), и даже фабрика по производству презервативов. Согласно официальным данным, 26 этих компаний живут на деньги налогоплательщиков: в 2017 г. их госфинансирование составило $5,3 млрд, тогда как от прибыльных госкомпаний бюджет получил только $1,9 млрд дивидендов.

Сеть госкомпаний настолько обширна, что даже после 31 года в политике нынешний президент Мишел Темер, чьи полномочия истекают в конце декабря, не знал, что государству принадлежат фабрики по производству льда. «Должен признать, я понятия об этом не имел, – заявил он во время недавней пресс-конференции. – А зачем они нужны?» Когда ему сказали, что эти фабрики поставляют лед для охлаждения рыбы на государственных рынках и в портах, Темер ответил: «Тогда это имеет смысл. Но лучше бы этим занимался частный сектор».

Теперь бразильские и иностранные инвесторы пристально следят за тем, сдержит ли Болсонару обещание реформировать экономику и продать госпредприятия, которые, по словам экономистов, обременяют бюджет и являются пережитками прошлого. «В Бразилии до сих пор существует мнение, что правительство должно заботиться о некоторых отраслях, – утверждает местный экономист Жозе Карлос Оливейра. – Теперь у государства нет денег, и оно должно избавиться от лишних активов».

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