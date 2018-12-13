Почему МУПы и ГУПы не умирают и не сдаются

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Инициированный правительством и поддержанный президентом законопроект о запрете создания новых унитарных предприятий с 2019 г. и их преобразовании в акционерные общества к 2021 г. вызвал небывалое сопротивление самых разных сил – от членов Совета Федерации, пообещавших отклонить принятый пока только в первом чтении законопроект как антиконституционный, до главного правового управления администрации президента, направившего отрицательный отзыв, и, конечно, самих МУПов и ГУПов.

Унитарные предприятия – государственные и муниципальные – это, по сути, советское еще наследие, органы власти создают их для исполнения отдельных своих функций, от услуг ЖКХ до телерадиовещания. Это, как правило, громоздкие и непрозрачные структуры, часто с очень низкой производительностью труда и высокими затратами на производство товаров и услуг. Они действуют и на конкурентных рынках, но за счет доступа к административному ресурсу и бюджетному финансированию конкуренцию убивают. Акционирование позволит повысить прозрачность и эффективность таких предприятий, сократит пространство для коррупции и злоупотреблений.