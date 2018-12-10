Управляющий финансовым центром «Астана»: «Мы и «фин», и «тех» – две стороны одной медали»

Кайрат Келимбетов – о том, как финансово-правовой оазис в Казахстане преобразит страну и какое место может занять в мире

Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Каират Келимбетов: Мы и «фин», и «тех» – две стороны одной медали

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Кайрат Келимбетов управляющий Международным финансовым центром «Астана» Максим Стулов / Ведомости

В 1968 г. советник первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю сказал западному банкиру, что Сингапур хочет в течение 10 лет стать финансовым центром Юго-Восточной Азии. «Вы сможете добиться этого в течение пяти лет», заполнив нишу в банковском обслуживании между закрытием банков в Сан-Франциско и их открытием в Цюрихе, ответил тот.

Создатели Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) внимательно изучали опыт Сингапура, а также Дубая, который построил финансовый центр примерно за три года и затем быстро сделал его поистине международным. МФЦА заполнит пустую нишу в Центральной Евразии, уверен его управляющий Кайрат Келимбетов. Он сможет стать связующим звеном между странами Азии, Ближнего Востока, постсоветского пространства и Европы. Символ такого подхода – Международная биржа Астаны, акционерами которой стали Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути, NASDAQ и Goldman Sachs.

МФЦА стали создавать в 2015 г., когда президент Нурсултан Назарбаев обнародовал план структурных реформ «100 шагов», направленный на достижение пяти целей: формирование эффективного госаппарата, создание подотчетного государства, обеспечение верховенства закона, содействие индустриализации и экономическому росту, укрепление гражданской идентичности. Президент Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что испытал «культурный шок» от этой программы. Если будет сделано хотя бы 50 из заявленных 100 шагов, «Казахстан будет принципиально другим государством», заявил он.

МФЦА, для создания которого даже пришлось внести изменения в конституцию, заработал спустя три года. В марте 2018 г. Астана уже попала на 88-е место из 96 в рейтинге международных финансовых центров Z/Yen, а в сентябре поднялась на 61-е из 100 (Москва оба раза была на 83-м). Гордость создателей МФЦА – введение на его территории английского права. Разрешать коммерческие споры будут британские судьи в отставке, включая бывшего главного судью Англии, который также участвовал в развитии финансовых центров в Гонконге и Катаре. «Зачем летать в Лондон, если Астана ближе, здесь дружественная, русскоязычная среда», – говорит Келимбетов. Официальный язык МФЦА – английский, но бизнесменам разных стран там будут помогать в общении и составлении документов на всех языках – китайском, арабском и др., обещает Келимбетов. При этом, по его словам, МФЦА не останется оазисом в пустыне и будет способствовать реформированию судебной системы и экономики Казахстана (включая масштабную приватизацию и радикальное сокращение доли государства в экономике).

– В чем уникальность МФЦА?

– Мне кажется, это система правового и регуляторного режима в финансовой сфере. Впервые на постсоветском пространстве создан специальный режим, основанный на принципах общего, или прецедентного, права, который вобрал в себя лучшую практику мировых финансовых центров. Для этого в прошлом году были приняты изменения в конституцию, а за последние три года подготовлена вся система законодательства. По сути, это новое слово в развитии международных финансовых хабов.

Дубай в помощь

– МФЦ в мире много. Вы брали пример с какого-то конкретно?

– Нам была интересна практика финансовых центров, оперирующих в рамках английского права, но не в странах, где оно зарождалось, а там, где его начали применять недавно. Это Гонконг в последние 50–70 лет, Сингапур в последние 40–50 и страны Ближнего Востока – такие центры, как Дубай в последние 20 лет, Абу-Даби в последние пять. Это нам было интереснее всего, поскольку там не было 200-летнего институционального опыта; эти страны взяли западные образцы и создали всё буквально с нуля. Мы в деталях изучили опыт Дубая и именно его использовали.

– Что там было важнее всего? Именно то, как Дубай утвердил у себя английское право?

– В Дубае все случилось буквально на наших глазах. Именно успешность изменений в регулировании позволила сдвинуть с места процесс, для которого там не было объективных предпосылок – ни географических, ни институциональных. Причем в стране, собственное законодательство которой далеко от английского общего права, где вообще шариатские законы. Тем не менее удалось создать правовой анклав, который способствовал бы развитию агломерации и созданию нового умного города, который конкурентоспособен в мировом масштабе как по привлечению инвестиций, так и по комфортным условиям для проживания и инвесторов, и экспатов, и местных жителей. Они начинали подготовку где-то в 2001–2002 гг., в 2004 г. официально запустились. Приблизительно в 2004–2006 гг. мы на постсоветском пространстве пытались делать что-то такое в Алма-Ате и в Москве; какой-то позитивный опыт у этого есть, но, наверное, есть и негативный опыт того, что не было сделано или было сделано не совсем так, как нужно. Негативный опыт тоже полезен, я считаю, в любом предпринимательстве.

– Я как раз хотел спросить: учитывали ли вы опыт строительства МФЦ в Москве, в том числе негативный?