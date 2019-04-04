Как Финляндия пытается решить проблему старения населения
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Население Финляндии быстро стареет. В этом плане ее можно сравнить с Японией, но с проблемой сталкиваются и многие другие страны. Для них пример Финляндии должен служить тревожным сигналом, поскольку даже такой развитой стране, правительство которой давно ищет решение демографической проблемы, оказалось трудно провести необходимые реформы.
Старение населения в Финляндии стало результатом всплеска рождаемости после Второй мировой войны и последующего роста продолжительности жизни. Если в 2000 г. финны старше 85 лет составляли лишь 1,5% населения, то сейчас – уже 2,7%, а к 2070 г. показатель должен приблизиться к 9%. Из развитых стран только в Японии и Южной Корее население старело быстрее в последние годы, отмечает Financial Times (FT). Также ожидается, что к 2070 г. около трети финнов будут старше 65 лет, люди трудоспособного возраста составят чуть больше половины населения, а дети – около 10%.
Проблема эта глобальная. По подсчетам Deutsche Bank, сейчас на Земле число людей старше 65 лет впервые превысило число детей младше 5 лет. К концу века количество первых увеличится почти в пять раз, а вторых – почти не изменится, прогнозируют аналитики банка.
Такой демографический тренд давно вызывал беспокойство в Финляндии. «Будучи рациональной страной, мы очень серьезно отнеслись к этой проблеме и стали смотреть на десятилетия вперед – в большинстве стран такого нет», – приводит FT слова Илкки Каукоранты, главного экономиста конфедерации профсоюзов SAK.
Неудавшиеся реформы
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