Менее половины россиян считают себя средним классом

Показатель сократился за несколько лет с 60 до 47%, показал опрос «Сбербанк CIB»

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Кризис придавил доходы населения Евгений Разумный / Ведомости

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г., свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же – с 35 до 48%.

Резкое сокращение среднего класса произошло в 2015–2017 гг., в последние 15 месяцев его доля остается стабильной, замечает начальник аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Ярослав Лисоволик. Если человек может откладывать, путешествовать, ходить в рестораны, то он относит себя к среднему классу, объясняет экономист, если же денег хватает только на основные траты – к классу «ниже среднего».