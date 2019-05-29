Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Рынок ждет поддержки

Доходности гособлигаций развитых стран упали до многолетних минимумов

Инвесторы боятся замедления экономики и ждут более агрессивной поддержки со стороны центробанков

Участники рынка теперь ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом году два раза, а не один. На этой неделе вероятность первого варианта превысила вероятность однократного снижения, преодолев уровень 40%, а в среду достигла 49%, свидетельствует рынок процентных фьючерсов. Между тем еще в начале марта никто не ждал двух повышений.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в среду до 2,22%, самого низкого уровня с сентября 2017 г. (еще в ноябре прошлого года она превышала 3,2%). У аналогичных немецких бумаг доходность составила -0,167%, чуть выше рекордного минимума 2016 г. Доходности облигаций с инвестиционным рейтингом на $53 млрд, согласно глобальному индексу банка Barclays, опустились до уровня начала 2018 г.

Доходность 10-летних гособлигаций Австралии, экономика которой не переживала рецессий уже 27 лет и после кризиса 2008 г. росла быстрее большинства других развитых стран, упала до исторического минимума – 1,487%. Теперь доходность по ним на 0,75 процентного пункта (п. п.) ниже, чем по аналогичным казначейским облигациям США, чего практически не случалось за последние 40 лет.

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