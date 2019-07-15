Экономика Китая растет самыми низкими темпами с 1992 года
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ВВП во II квартале вырос на 6,2%; это самый низкий показатель с 1992 г., когда Национальное бюро статистики Китая начало публиковать поквартальные данные. Кварталом ранее рост составил 6,4%, в прошлом году – 6,6%. Самым слабым местом в экономике оказался экспорт, сократившийся в июне на 1,3% в годовом исчислении, – начали сказываться обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином и перевод компаниями производства из Китая в другие страны.
Однако темпы роста упали не так сильно, как могли бы в отсутствие стимулов со стороны правительства. В июне наметилось оживление в инфраструктурном и производственном секторах. В первом инвестиции выросли на 5,8% в годовом исчислении после роста на 5,6% в мае, промышленное производство увеличилось на 6,3% против 5,3% месяцем ранее.
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