Экономика / Мировая экономика

Дешевая нефть тормозит экономику Саудовской Аравии

Поэтому Эр-Рияд активизировал подготовку к IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco

Текущие цены на нефть не удовлетворяют Саудовскую Аравию. Они замедляют рост ВВП, мешают привлекать иностранные инвестиции и создают неблагоприятные условия для выхода на биржу Saudi Aramco. Но власти в последнее время снова стали готовиться к этому IPO, которое фактически было заморожено более года назад.

Вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия ограничивает нефтедобычу, надеясь, что цены приблизятся к $80 за баррель. В последние месяцы ее добыча не превышает 10 млн баррелей в день, по данным Управления энергетической информации США. Однако Brent этим летом стоила $56–67 и почти весь август торговалась ниже $60 из-за замедления мировой экономики и роста нефтедобычи в США. Аналитики не ждут роста цен; так, по прогнозам Morgan Stanley, они останутся около $60 до конца 2020 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике