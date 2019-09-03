Дешевая нефть тормозит экономику Саудовской Аравии

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John Moore / AP

Текущие цены на нефть не удовлетворяют Саудовскую Аравию. Они замедляют рост ВВП, мешают привлекать иностранные инвестиции и создают неблагоприятные условия для выхода на биржу Saudi Aramco. Но власти в последнее время снова стали готовиться к этому IPO, которое фактически было заморожено более года назад.

Вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия ограничивает нефтедобычу, надеясь, что цены приблизятся к $80 за баррель. В последние месяцы ее добыча не превышает 10 млн баррелей в день, по данным Управления энергетической информации США. Однако Brent этим летом стоила $56–67 и почти весь август торговалась ниже $60 из-за замедления мировой экономики и роста нефтедобычи в США. Аналитики не ждут роста цен; так, по прогнозам Morgan Stanley, они останутся около $60 до конца 2020 г.