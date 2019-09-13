Греф выступил против нацпроектов

Евгений Разумный / Ведомости

Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал национальные проекты. По его словам, они не дадут ожидаемого результата. Такое мнение он высказал на сессии «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты» Московского финансового форума.

Греф призвал не увеличивать бюджетные расходы, не менять денежно-кредитную политику, так как это, по его мнению, ни к чему не приведет. «Национальные проекты <...> не дадут искомого результата», – заявил Греф. Среди причин – некачественное структурирование нацпроектов и отсутствие «гигантских ресурсов» для их реализации. «Мы увеличиваем ресурсы, но этого недостаточно», – отметил Греф. По его мнению, затрачиваемые ресурсы можно направить в другие области.

Как отметил Греф, сейчас в мире складывается иная модель развития экономики, чем та, которая была десятилетие назад. «Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования», – добавил он. Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе». «За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать», – заявил Греф.

По его словам, он не видит связи «между планами и цифрами, которые будут на выходе». «Он [первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов] верит в нацпроекты, Алексей Кудрин [председатель Счетной палаты] не верит, я, к сожалению, тоже не верю», – сказал Греф. По его словам, «история рассудит», через несколько лет будет понятно, кто был прав. Но сейчас «можно все еще поправить», добавил Греф. По его мнению, «часть вещей в нацпроектах – хорошая и правильная», однако они не дадут результата, заключил он.

Присутствовавший на сессии форума Силуанов возразил Грефу. Силуанов считает, что результат от нацпроектов будет. Они «дадут движение вперед», так как направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование производства. «Это не может не сработать. Нам не хватало этого в последние годы. Сейчас государство выделило на это силы и средства», – заявил Силуанов. Министр отметил наличие «хорошей ситуации с макроэкономикой» и при этом недостатки в микроэкономике. «Чтобы экономика «поехала», нам нужно помимо макро, помимо общих экономических условий дать такое понимание, надежду, обязательства государства перед бизнесом», – сказал Силуанов. По его словам, необходимо обеспечить защиту бизнесу, заверить предпринимателей в том, что условия не будут меняться, «не будем кошмарить бизнес с точки зрения защиты прав собственности». Силуанов назвал нацпроекты одним из инструментов развития экономики. «Но нам нужны еще другие структурные изменения... нацпроекты действительно помогают», – заверил он.

Накануне на пленарной сессии форума Алексей Кудрин заявил, что реализация нацпроектов не поможет экономическому росту подняться до 3%, «это не тот рывок». По его словам, она даст от 0,1 до 0,6% ВВП. «В нацпроектах не заложено достаточно этих мер. Как я сказал, эти меры зачастую выходят за рамки нацпроектов», – пояснил он. «Не растут реальные доходы населения в том объеме, в котором нужно, не формируются прибыли компаний для инвестирования, не формируются доходы бюджетов для исполнения всех этих задач», – перечислил он причины.

В июне на деловом завтраке Сбербанка, проходившем на Петербургском международном экономическом форуме, Греф предложил всем присутствовавшим поучаствовать в голосовании и ответить на вопрос «Смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых?» 78% участников сессии выбрали ответ «нет».

В октябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что на реализацию нацпроектов до 2024 г. государство выделит рекордные 28 трлн руб. Он предложил госкомпаниям и госкорпорациям принять активное участие в реализации нацпроектов.