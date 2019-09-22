Рынок спасает Венесуэлу от экономической катастрофы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро долгое время был сторонником жесткого регулирования экономики. Но глубокий экономический кризис и гиперинфляция вынуждают его, пусть и незаметно, отходить от социалистической модели в пользу рыночных свобод и даже использования доллара. Жизнь в стране остается тяжелой, но некоторые перемены к лучшему уже заметны.
За первые шесть лет нахождения Мадуро у власти ВВП страны сократился вдвое. Отчасти это было связано с обвалом цен на нефть в 2014 г., так как венесуэльская экономика сильно зависит от ее экспорта. В этом году ситуацию осложнил политический кризис. После инаугурации Мадуро на второй срок председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, и многие страны Запада и Латинской Америки признали его лидером государства, а Россия, Китай, Турция и некоторые другие страны продолжили поддерживать Мадуро. Затем США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а 5 августа Вашингтон объявил уже практически о полном экономическом эмбарго.
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