Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Рынок спасает Венесуэлу

Рынок спасает Венесуэлу от экономической катастрофы

Мадуро отходит от социалистических принципов ради борьбы с кризисом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро долгое время был сторонником жесткого регулирования экономики. Но глубокий экономический кризис и гиперинфляция вынуждают его, пусть и незаметно, отходить от социалистической модели в пользу рыночных свобод и даже использования доллара. Жизнь в стране остается тяжелой, но некоторые перемены к лучшему уже заметны.

За первые шесть лет нахождения Мадуро у власти ВВП страны сократился вдвое. Отчасти это было связано с обвалом цен на нефть в 2014 г., так как венесуэльская экономика сильно зависит от ее экспорта. В этом году ситуацию осложнил политический кризис. После инаугурации Мадуро на второй срок председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, и многие страны Запада и Латинской Америки признали его лидером государства, а Россия, Китай, Турция и некоторые другие страны продолжили поддерживать Мадуро. Затем США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а 5 августа Вашингтон объявил уже практически о полном экономическом эмбарго.

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Комментарии
bogdanov7080
16:25 22.09.2019
Путин ведет страну именно к этому. Конечно пока он выплачивает репарации (политика ЦБ, бюджетное правило, украденный и выведенный на Запад ФНБ) таких вещей происходить не будет. Но чуть позже все будет реализовано именно так. Еще вооруженные чеченцы добавятся)
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