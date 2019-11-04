Москва соединится с Казанью дважды

Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Два конца до Казани

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Правительство обсуждало варианты, как бы доехать до Казани, и выбрало два Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Правительство одобрило первый и самый крупный проект из Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – платную скоростную трассу Москва – Казань, сообщил вице-премьер Максим Акимов: это часть международного перехода Европа – Западный Китай, но акцент будет на качестве транспортной связанности самых экономически развитых регионов – Поволжья и Центра. Для международного транзита, обещал Акимов, будет строиться частная трасса «Меридиан».

До 2027 г. строительство трассы Москва – Казань будет стоить 730 млрд руб., сообщил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов: 120 млрд – уже начатый концессионный проект, обход Тольятти, а 610 млрд – трасса от ЦКАД (без учета обхода Балашихи и Ногинска) до с. Шали (в Пестречинском районе Татарии) – вместе со строительством моста через Волгу и ремонтом трассы М7 (бесплатная, от Москвы до Уфы через Казань).