Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации, несмотря на протесты экологов

Также поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции, рассказал Бурматов. Сжигать предлагается только «хвосты» – то, что невозможно переработать. Мощности энергетической утилизации, согласно поправкам, должны будут проходить экологическую экспертизу, чтобы у граждан не было сомнений, успокоил Бурматов. Экологическая экспертиза должна будет контролировать, что сжигается отсортированный мусор, предупреждал и Кобылкин. «Те хвосты, которые мы не можем переработать, из которых мы не можем ничего произвести, у нас с ними два варианта: мы их сжигаем или захораниваем. Но если мы их будем захоранивать на полигонах, мы закладываем мину для наших детей, для наших внуков», – заявил Кобылкин на форуме «Чистая страна» в «Сколково», где он был до Госдумы (цитата по «Интерфаксу»). Современные технологии сжигания помогут минимизировать вредные выбросы, заверяет министр. Горящие свалки обеспечивают кратно больший выброс диоксина, чем годовой выброс с мусоросжигающего завода, объясняет Кобылкин.