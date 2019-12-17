Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации, несмотря на протесты экологов
Сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию (такие строит, например, «дочка» «Ростеха» в Подмосковье и Татарстане), депутаты Госдумы приравняли к утилизации. За поправку высказались 342 (76%) человека, 58 (13%) были против, один воздержался. Эти поправки ко второму чтению законопроекта о плате за негативное воздействие на окружающую среду внес член Совета Федерации Алексей Майоров. Третье чтение назначено на среду, 18 декабря.
Поддержать проект на пленарное заседание Госдумы пришел министр природы Дмитрий Кобылкин. Депутаты настаивали, чтобы правительство разделило с ними ответственность за резонансные поправки. «Мы предлагаем прийти курирующему вице-премьеру правительства [Алексею Гордееву] и объяснить, почему важно оперативно принять эти поправки, всей Думе», – заявила на обсуждении поправок в комитете Госдумы по экологии зампред Госдумы Ольга Тимофеева: иначе фракция «Единой России» должна будет взять на себя серьезные репутационные риски.
Не первый раз комитет «цепляет к нашим поправкам чужие вагончики», эти вагончики плохо пахнут и идут по другой колее, прокомментировал зампред комитета, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. «Это не чужая история и не чужая реформа», – не согласился Кобылкин. В проект, над которым комитет работал с начала года, внесены поправки, которые тоже касаются платежей – производителей и импортеров за неутилизированные товары и упаковку, поддержал его председатель комитета Владимир Бурматов (фракция «Единая Россия»).
Поправки, по словам Бурматова, результат работы тандема из правительства и Майорова. Они предлагают сделать экологический сбор целевым и расходовать поступившие в бюджет деньги только на утилизацию. По информации Росприроднадзора, администрирующего экологический сбор, в 2018 г. его поступило всего 2,3 млрд руб. Прогнозы поступлений на следующую трехлетку снижены: в 2020 г. – всего 2,8 млрд, вдвое меньше, чем было предусмотрено первоначально, в 2021 г. – 3,8 млрд (вместо 8 млрд руб.) и столько же в 2022 г.
Также поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции, рассказал Бурматов. Сжигать предлагается только «хвосты» – то, что невозможно переработать. Мощности энергетической утилизации, согласно поправкам, должны будут проходить экологическую экспертизу, чтобы у граждан не было сомнений, успокоил Бурматов. Экологическая экспертиза должна будет контролировать, что сжигается отсортированный мусор, предупреждал и Кобылкин. «Те хвосты, которые мы не можем переработать, из которых мы не можем ничего произвести, у нас с ними два варианта: мы их сжигаем или захораниваем. Но если мы их будем захоранивать на полигонах, мы закладываем мину для наших детей, для наших внуков», – заявил Кобылкин на форуме «Чистая страна» в «Сколково», где он был до Госдумы (цитата по «Интерфаксу»). Современные технологии сжигания помогут минимизировать вредные выбросы, заверяет министр. Горящие свалки обеспечивают кратно больший выброс диоксина, чем годовой выброс с мусоросжигающего завода, объясняет Кобылкин.
Национальный проект «Экология» должен повысить долю утилизации коммунальных отходов с 5% в 2018 г. до 36% в 2024 г. Если приравнять мусоросжигание с выделением тепла и электроэнергии к утилизации, достичь цели станет проще.
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) сначала выступило резко против предложений, а затем их поддержало. Но тексты сравнить сложно: официально они появились в системе уже в окончательном виде.
В среду будут рассмотрены в третьем чтении не только эти поправки, но и проект постановления Госдумы с предложениями, как стимулировать повсеместное внедрение раздельного сбора отходов, сообщил Бурматов. В постановлении будут также предложения стимулировать переработку и внедрять замкнутые циклы, пояснил Бурматов «Ведомостям», и предложение об обязательности согласования подзаконных актов с комитетом. То есть Минприроды должно будет выносить обсуждение проектов на комитет и только потом принимать, объяснил он.
На энергоутилизацию будут попадать только неперерабатываемые хвосты, которые после промышленной сортировки и извлечения полезных фракций достигают 50% от общего объема, сообщил «Ведомостям» представитель «РТ-инвеста» (дочерняя структура «Ростеха», которая строит мусоросжигательные заводы). Так замкнется цепочка обращения с отходами по принципу циклической экономики, говорит он, и можно будет отказаться от полигонов и достичь «нулевого» захоронения отходов.
Хвосты сами по себе гореть не будут, сославшись на мнение экспертов, заявил Черкасов, а это значит, что депутаты и чиновники пытаются изменить стратегию реформы. По его словам, нужно сначала вводить раздельный сбор, а затем приравнивать сжигание к утилизации, чтобы полезные ресурсы и опасные компоненты не попадали в печи заводов.