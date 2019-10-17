Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Бюджет не сорит деньгами
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
Это может ударить по инвестициям в переработку отходов
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За год в России образуется около 70 млн т отходов, по данным Минприроды, и каждый год – на 3% больше
Евгений Разумный / Ведомости
Национальный проект «Экология» оказался единственным, финансирование которого из федерального бюджета будет сокращено в следующие три года. Госпрограмму «Охрана окружающей среды», через которую финансируется нацпроект, в четверг одобрил комитет Госдумы по бюджету.
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей. Финансирование будет сокращено на 20% в 2020 г. и на 26% в 2021 г. до 10 млрд и 12 млрд руб. соответственно. В 2022 г. расходы уменьшаются незначительно – на 4% до 17 млрд руб.
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