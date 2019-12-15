Москва представила новую схему обращения с мусором

Непонятно, как Москва предложила и собирается утверждать схему, которая противоречит действующему закону, – поправки еще могут не принять, замечает Моргунов. Аргументы за признание сжигания утилизацией (что получаемые тепло и энергия – тоже продукт. – «Ведомости») весьма сомнительны: тепло и энергия – не возобновляемый ресурс, кроме того, они будут гораздо дороже обязательных к закупке, хотя не нужны рынку, а значит, это увеличит тариф для потребителей, объясняет он. Сжигание опаснее для экологии, ведь после него остаются шлаки и зола, класс опасности которых выше, чем у первоначальных отходов, замечает Моргунов, кроме этого не исключены выбросы диоксина в атмосферу.