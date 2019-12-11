Экономика

Оператора мусорной реформы может возглавить экс-куратор космодрома «Восточный»

Ранее Леонид Ставицкий был заместителем министра строительства и ЖКХ
Екатерина Мереминская
Екатерина Мереминская
Бывший замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий /Максим Стулов / Ведомости

Возглавить публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) может бывший замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, сообщил «Ведомостям» близкий к РЭО участник рынка. Такая кандидатура рассматривается, знают еще один участник рынка и чиновник администрации президента.

Назначить гендиректора РЭО должен премьер-министр Дмитрий Медведев, его представитель не комментирует информацию «Ведомостей», как и представитель курирующего вице-премьера Алексея Гордеева. Ставицкий тоже не стал комментировать возможное назначение.

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