Оператора мусорной реформы может возглавить экс-куратор космодрома «Восточный»

Возглавить публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) может бывший замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, сообщил «Ведомостям» близкий к РЭО участник рынка. Такая кандидатура рассматривается, знают еще один участник рынка и чиновник администрации президента.