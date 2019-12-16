Правительство должно объяснить, почему нужно приравнять сжигание мусора к переработке

Комитет Госдумы по экологии одобрил поправки в четверг, рассказала зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева на заседании комитета в понедельник. Обсуждение с министром природы Дмитрием Кобылкиным, экспертами и депутатами в понедельник прошло уже после того, как комитет поддержал проект. «Критически важные вещи мы даже не обсуждали», – признала Тимофеева. И поблагодарила государственно-правовое управление президента (ГПУ), которое сначала выступило резко против предложений, а затем их поддержало.