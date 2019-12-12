Кремль поддержал идею приравнять сжигание мусора к переработке

Такая игра с терминами может отбросить российскую систему обращения с отходами на годы назад, предупреждает эксперт проекта «Гринписа» «Ноль отходов» Алексей Киселев. Пока в иерархии обращения с отходами, принятой в России, обезвреживание стоит на последнем месте, а утилизация – над ним. Это значит, что сжигание можно применять в самых крайних случаях, когда другие варианты обращения с отходами почему-то не подходят, объясняет Киселев. Поправки уравняют эти варианты и на сжигание отправятся ресурсы, которые долго добывали, обрабатывали, превращали в товары, опасается он. Отправлять их в печь – нерационально и очень дорого, не говоря о вреде здоровью, которым грозят выбросы мусоросжигательных заводов, предупреждает Киселев.