Кремль поддержал идею приравнять сжигание мусора к переработке
Сейчас сожженный мусор на заводах (даже вырабатывающих электроэнергию) по закону об отходах считается обезвреженным. Утилизированным же считается мусор, из которого произведены другие товары или он как-то использован в производстве. Но в закон могут быть внесены поправки, которые приравнивают сжигание с выработкой энергии к утилизации. Такие поправки на согласование в Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте отправлял думский комитет по экологии, сообщал «Коммерсантъ».
ГПУ поддерживает поправки, говорится в письме управления в Госдуму («Ведомости» ознакомились с содержанием, подлинность документа подтвердили сотрудник аппарата Госдумы и сотрудник администрации президента). Новации «в целом поддерживает» и Минпромторг, говорит представитель ведомства. Термин «переработка» законодательством не предусмотрен, но в действительности включает и обезвреживание, и утилизацию отходов, объясняет он и уверяет, что нововведение никак не повлияет на рынок утилизации мусора.
Поправки, судя по письму ГПУ, предложены ко второму чтению законопроекта, посвященного совсем другой теме – плате за негативное воздействие на окружающую среду. Они все еще не появились на сайте Госдумы, хотя рассмотрение во втором чтении было сначала запланировано на 11 декабря, а теперь перенесено на 17 декабря. Поправки предложил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, полагают чиновник администрации президента и сотрудник аппарата Думы. «Ведомостям» не удалось подтвердить эту информацию – Бурматов не ответил на запрос «Ведомостей». Так же поступили представители Минприроды и Минпромторга.
В России ежегодно образуется около 70 млн т коммунальных отходов, из них на утилизацию отправляется только 5–7%, остальное проходит процедуру захоронения. Из 1155 законных полигонов в России, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, только 48,8% соответствуют требованиям закона, показал анализ Росприроднадзора (данные на 1 июня). 248 полигонов не прошли проверку, еще 125 работают без проектной документации, а остальные – без экологической экспертизы и не следят, как загрязняют окружающую среду. К 2024 г. правительство рассчитывает рекультивировать хотя бы 191 нелегальную свалку в черте городов.
Амбициозная цель национального проекта «Экология» – увеличить долю утилизированного мусора до 36%. Пока достичь ее предполагается за счет строительства сортировочных и перерабатывающих комплексов. Но если внести изменения в закон, утилизированным можно будет считать мусор, отправленный на мусоросжигательные заводы, вырабатывающие электроэнергию. Их строит «РТ-инвест» (25,01% принадлежит «Ростеху», 39,99% – Сергею Скворцову и еще 35% – «Царицын капиталу» Андрея Шипелова). Сейчас в России строится пять таких заводов – четыре в Московской области и один в Татарстане. Зарабатывать они будут, продавая электроэнергию по повышенному зеленому тарифу.
Также при изменении механизма расширенной ответственности производителей (РОП) заводы смогут получать финансирование за счет экологического сбора. Эта поправка позволит в будущем сократить перекрестное субсидирование со стороны энергорынка, отмечает представитель «РТ-инвеста», – за утилизацию заплатит загрязнитель окружающей среды.
При сжигании отходов от использования товаров, на которые распространяется РОП (например, шин), мусоросжигательные заводы могут также участвовать в выполнении норматива утилизации и претендовать на компенсацию со стороны производителя или импортера, подтверждает представитель Минпромторга. В целом же на ТКО расширенная ответственность производителей и импортеров товаров и упаковки не распространяется, отмечает он.
Отходы на заводах «РТ-инвеста» будут перерабатываться без вреда для окружающей среды в новые продукты – мощность и электроэнергию, настаивает представитель компании. На такую энергоутилизацию будут попадать только неперабатываемые «хвосты», это около 50% отходов, которые остаются после промышленной сортировки и извлечения полезных фракций. Мера позволит замкнуть цикл обращения с отходами и отказаться от полигонов и захоронения, считает представитель «РТ-инвеста».
Такая игра с терминами может отбросить российскую систему обращения с отходами на годы назад, предупреждает эксперт проекта «Гринписа» «Ноль отходов» Алексей Киселев. Пока в иерархии обращения с отходами, принятой в России, обезвреживание стоит на последнем месте, а утилизация – над ним. Это значит, что сжигание можно применять в самых крайних случаях, когда другие варианты обращения с отходами почему-то не подходят, объясняет Киселев. Поправки уравняют эти варианты и на сжигание отправятся ресурсы, которые долго добывали, обрабатывали, превращали в товары, опасается он. Отправлять их в печь – нерационально и очень дорого, не говоря о вреде здоровью, которым грозят выбросы мусоросжигательных заводов, предупреждает Киселев.