Moody's оценило резкую смену правительства России

При этом, по мнению экспертов, заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина предполагают, что новое правительство в целом поддержит политический курс предыдущего. Аналитики Moody's ожидают, что продолжится реализация национальных проектов, что скажется на экономике позитивно. При этом они также отмечают, что в России запланированы большие расходы на исполнение социальных обязательств — стимулирование прироста населения, повышение материнского капитала, поддержка семей с низким уровнем доходов. Однако эксперты считают, что у России достаточно ресурсов для финансирования дополнительных расходов.