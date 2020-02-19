S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка у ЦБ акций Сбербанка правительством фактически ослабит бюджетное правило, но не нарушит его, считает рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Это может снизить доверие к действующей бюджетной конструкции, пишут аналитики агентства: частое смягчение или отмена правил ограничивает прозрачность и долгосрочную предсказуемость принятия решений.
Но сделка не повлияет на суверенный рейтинг России, предупредил директор S&P по направлению «Суверенные рейтинги» Карен Вартапетов – эти риски уже учтены. По оценке S&P, суверенный рейтинг России – ВВВ-.
На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у ЦБ доли в Сбербанке. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс 1 акция уставного капитала Сбербанка. По законопроекту доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором сосредоточены излишки нефтегазовых доходов. Они накапливаются по бюджетному правилу: все нефтегазовые доходы, превышающие $40 за баррель (с 2017 г. цена ежегодно увеличивается на 2%), направляются в фонд. Деньги фонда можно начать инвестировать, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в нынешнем году.
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы. Но сделка все-таки ослабит бюджетное правило: правительство будет в конечном счете использовать нефтегазовые доходы, что противоречит духу бюджетного правила, сожалеют аналитики S&P.
Такая схема покупки акций Сбербанка поможет правительству выполнить социальные обещания президента Владимира Путина – в частности, расширить поддержку семей с детьми, увеличить программу материнского капитала, компенсировать часть расходов регионов на инвестиционную налоговую льготу. Всего ЦБ получит от сделки около 2,5 трлн руб. (для этого будет продана накопленная в ФНБ валюта. – «Ведомости»), из них около 1,25 трлн руб. регулятор вернет в бюджет.
Инвестиции в Сбербанк соответствуют целям управления ФНБ – обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, утверждал Минфин: покупка акций Сбербанка выгоднее, чем вложения средств ФНБ в гособлигации. Выход ЦБ из капитала Сбербанка заодно позволяет решить проблему конфликта интересов: ЦБ – и акционер, и надзорный орган для банка. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроекты о приобретении акций Сбербанка. Они определяют понятный и прозрачный порядок продажи пакета акций, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а изменение основного акционера Сбербанка поспособствует обеспечению единообразного подхода к участникам банковского рынка и созданию условий для обеспечения равных условий конкуренции на финансовом рынке (передает «Интерфакс»).
Сделка не противоречит принципам использования фонда, говорил и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, – но пообещал проверить сделку.
Если средства ФНБ будут направлены на текущие расходы, то формально это можно считать нарушением бюджетного правила, говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
«Ведомости» ожидают ответа от рейтинговых агентств Moody’s и Fitch.