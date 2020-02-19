S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у ЦБ доли в Сбербанке. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс 1 акция уставного капитала Сбербанка. По законопроекту доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором сосредоточены излишки нефтегазовых доходов. Они накапливаются по бюджетному правилу: все нефтегазовые доходы, превышающие $40 за баррель (с 2017 г. цена ежегодно увеличивается на 2%), направляются в фонд. Деньги фонда можно начать инвестировать, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в нынешнем году.