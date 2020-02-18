Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

11 февраля Минфин сообщил, что совместно с ЦБ разработал законопроект по покупке 50% плюс 1 акции Сбербанка, принадлежащей регулятору. ЦБ сделает миноритарным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. Цена акций будет фиксированной на протяжении всего периода сделок и будет рассчитываться по средневзвешенной цене за шесть месяцев до даты первой сделки. Правительство заплатит за пакет акций ЦБ около 2,5 трлн руб., оценивал министр финансов Антон Силуанов в четверг.