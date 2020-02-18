Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Он заявил, что Счетная палата проанализирует детали сделки между ЦБ и правительством, но отметил, что в общем надзорный орган допускает покупку.
Кудрин отметил, что рано или поздно Сбербанк должен был полностью перейти Министерству финансов. Выход ЦБ из Сбербанка, по его словам, ликвидирует внутренний конфликт интересов Центробанка «как регулятора и как собственника акций крупнейшего российского банка».
«Это разумно. Когда-то даже в законе о ЦБ содержалась норма о том, чтобы банк когда-то перешёл в собственность правительства»
Накануне аудитор Сбербанка Алексей Саватюгин говорил, что Счетная палата проверит сделку, так как осуществляет контроль за средствами ФНБ. По его словам, непонятен экономический смысл сделки: «Мы берем одну федеральную собственность – Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет».
11 февраля Минфин сообщил, что совместно с ЦБ разработал законопроект по покупке 50% плюс 1 акции Сбербанка, принадлежащей регулятору. ЦБ сделает миноритарным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. Цена акций будет фиксированной на протяжении всего периода сделок и будет рассчитываться по средневзвешенной цене за шесть месяцев до даты первой сделки. Правительство заплатит за пакет акций ЦБ около 2,5 трлн руб., оценивал министр финансов Антон Силуанов в четверг.