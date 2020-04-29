ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале

ВВП США рухнул на 4,8% в I кварталеВторой квартал будет гораздо хуже, но затем инвесторы надеются на быстрое восстановление
Министерство торговли США представило предварительную оценку ВВП в I квартале 2020 г. По его данным, он сократился на 4,8% в годовом выражении, что является худшим результатом со времени рецессии 2007-2009 гг.
Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters. Они ожидали сокращение ВВП США в I квартале примерно на 4% в годовом выражении. Хотя некоторые из них и вовсе считали, что спад может составить 15% и стать рекордным в истории. При этом меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса и практически парализовавшие экономику страны, действовали только в последние недели квартала, а до этого деловая активность была нормальной.
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