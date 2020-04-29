ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале

Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters. Они ожидали сокращение ВВП США в I квартале примерно на 4% в годовом выражении. Хотя некоторые из них и вовсе считали, что спад может составить 15% и стать рекордным в истории. При этом меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса и практически парализовавшие экономику страны, действовали только в последние недели квартала, а до этого деловая активность была нормальной.