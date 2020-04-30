«Единая Россия» просит освободить часть бизнеса от налогов и страховых взносов

«Единая Россия» просит освободить часть бизнеса от налогов и страховых взносовСвои предложения партия передала президенту и правительству
Предложения о расширении мер поддержки бизнеса и людей в правительство передала и «Единая Россия». «Ведомости» ознакомились с копией предложений, подлинность которых подтвердил человек, знающий содержание документа от сотрудников центрального аппарата партии.
С участием председателя «Единой России» и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева прошло два обсуждения поддержки предпринимателей и социально ориентированных НКО, рассказала «Ведомостям» руководитель аппарата Медведева Жанна Одинцова. В итоге были сформулированы предложения, которые направлены президенту и правительству, сказала она. Меры еще обсуждаются в правительстве, говорит федеральный чиновник. «Ведомости» ожидают комментарии представителя правительства и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Часть предложений «Единой России» направлена на расширение перечня тех, кому власти должны помогать. Нужно не выделять пострадавшие отрасли, а распространить льготы на две группы – компании, которые принудительно были закрыты из-за режима изоляции, и предприятия, чья выручка упала больше чем на 30% (сравнивая с месячной выручкой в 2019 г.). С похожими предложениями к правительству уже обращались бизнес-омбудсмен Борис Титов и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Многие легально работающие предприниматели раньше не обращали внимания на указание и соблюдение основного вида экономической деятельности (именно по нему определяются пострадавшие компании), две трети пострадавших компаний оказались отрезанными от господдержки, жаловалась руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, ее слова приводятся на сайте организации. Предложение поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, говорится на сайте ОНФ. «Ведомости» ожидают комментарии представителя Белоусова.
Если все же сохранить перечень пострадавших отраслей, то в него нужно добавить и другие пострадавшие отрасли, например управляющие недвижимостью компании, говорится в предложениях «Единой России».
Расширить поддержку нужно и для малого и среднего бизнеса. «Единая Россия» предлагает расширить число компаний, которые могут относиться к среднему бизнесу. Сейчас у таких компаний сотрудников должно быть не больше 250, а годовой оборот не превышать 2 млрд руб. «Единая Россия» предлагает считать средним бизнесом компании с оборотом до 4 млрд руб. и не более чем 500 сотрудниками. А тем компаниям, у которых среднее число работников и оборот уже попадают под критерии МСП, разрешить пользоваться поддержкой для малого и среднего бизнеса без учета других критериев.
Также «Единая Россия» предлагает увеличить налоговую поддержку. Ввести налоговые каникулы – отмену начисления и уплаты налогов. При этом распространить их не только на определенные категории компаний (малый и средний бизнес, градообразующие предприятия), но и на весь пострадавший бизнес. Распространив каникулы в том числе на НДС и НДФЛ.
Маленькие компании из наиболее пострадавших отраслей нужно вообще освобождать от налогов по их заявлениям. Для всего бизнеса необходимо обнулить ставку страховых взносов на полгода, а затем снизить ее с 30 до 15% не только для малого и среднего бизнеса, но лишь на 2020 г. Также компаниям нужно выдать бюджетные кредиты на сумму налогов, которые они выплатили в 2019 г., чтобы они могли расплатиться по налогам в 2020 г.
Для самозанятых нужно ввести отдельные пособия, предлагает «Единая Россия». Если в I квартале самозанятый ежемесячно зарабатывал сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда (МРОТ, 12 130 руб. в большинстве регионов и почти 20 000 руб. в Москве), то государство должно обеспечить ему пособие, которое покроет разницу между его прошлым доходом и МРОТом.
Предложенные меры больше похожи на то, что делают в других странах, и должны позволить компаниям возобновить работу с чистого листа, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, главное, чтобы в итоге все имели доступ к такой поддержке. Налоговые каникулы и нулевая ставка по страховым взносам позволят бизнесу после открытия сразу зарабатывать, чтобы покрывать текущие выплаты, говорит она: поскольку сейчас по этим платежам введены отсрочки, то бюджет бы все равно эти деньги в 2020 г. не получил, а в 2021 г. будут уже новые поступления. Лучше мириться с недополученными бюджетными доходами, чем лишиться большого числа предприятий, уверена она. Бюджетные кредиты помогут поддержать оборотные средства предприятий, продолжает Акиндинова: живые деньги в отсутствие дохода позволят содержать работников и не перекладывать на поставщиков издержки по производственной цепочке.
Бизнес уже начал получать поддержку от государства, но продолжает просить о большем. Президент России Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес к 18 мая получит от государства деньги на выплату зарплат. Претендовать на такие субсидии смогут только компании, сократившие на 1 апреля не более 10% сотрудников. Работники пострадавших компаний (перечень отраслей утвержден правительством) смогут получить один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Получить помощь смогут только 3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Но это лишь половина всех занятых в малом и среднем бизнесе и пятая часть с учетом индивидуальных предпринимателей и их работников, а также микропредприятий. По данным Федеральной налоговой службы, всего в МСП занято чуть больше 7 млн человек.
Бизнес также может получить кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Но бизнес жалуется, что многие банки отказывают в кредитах, а расплачиваться по ним из-за падения спроса все равно будет нечем.
Проработаны и некоторые налоговые послабления. Бизнес сможет учесть расходы на борьбу с вирусом при выплате налога на прибыль, рассчитывать авансы по нему, исходя из реальной прибыли, а также не платить налог с субсидий от властей. РСПП предлагал оказать более серьезную поддержку компаниям, например полностью временно отменить налоги или снизить ставки налога на прибыль и НДС, ускорить возврат НДС.
Для малого и среднего бизнеса государство предусмотрело снижение страховых взносов с 30 до 15%. Но и оно скажется на бизнесе по-разному в зависимости от структуры его затрат. Например, эффект окажется меньше для пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН), которые платят 6% с доходов.