«Единая Россия» просит освободить часть бизнеса от налогов и страховых взносов

Предложенные меры больше похожи на то, что делают в других странах, и должны позволить компаниям возобновить работу с чистого листа, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, главное, чтобы в итоге все имели доступ к такой поддержке. Налоговые каникулы и нулевая ставка по страховым взносам позволят бизнесу после открытия сразу зарабатывать, чтобы покрывать текущие выплаты, говорит она: поскольку сейчас по этим платежам введены отсрочки, то бюджет бы все равно эти деньги в 2020 г. не получил, а в 2021 г. будут уже новые поступления. Лучше мириться с недополученными бюджетными доходами, чем лишиться большого числа предприятий, уверена она. Бюджетные кредиты помогут поддержать оборотные средства предприятий, продолжает Акиндинова: живые деньги в отсутствие дохода позволят содержать работников и не перекладывать на поставщиков издержки по производственной цепочке.