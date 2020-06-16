Китаю предстоит трудная борьба с бедностью

Китаю предстоит трудная борьба с бедностьюВласти советуют людям снова заняться уличной торговлей
Пандемия коронавируса прервала многолетний рост китайской экономики и вынудила Пекин сменить приоритеты. После снижения ВВП в I квартале на 6,8% в годовом выражении власти не стали устанавливать цель по экономическому росту в 2020 г. Вместо этого они пообещали бороться с бедностью и безработицей.
Добиться этого будет непросто. Хотя официальные данные указывают на то, что безработица во время карантина увеличилась несильно, в реальности ситуация может быть намного хуже, считают экономисты.
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