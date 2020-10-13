ФНС должна будет предупреждать о возможной блокировке счета

ФНС должна будет предупреждать о возможной блокировке счетаСоответствующие поправки в Налоговый кодекс ОНФ представил правительству
Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил ряд поправок в Налоговый кодекс. Важнейшая из них предусматривает обязанность налоговиков за пять дней предупреждать налогоплательщика о возможной блокировке его счета. «Такие уведомления нужны, чтобы полностью избежать ситуаций с блокировкой счетов малого бизнеса по причине внутренних технических сбоев ФНС, – поясняет директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин. – Например, когда индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенке, вдруг блокируют счет за непредоставление декларации по НДС. А на самом деле заявление о переходе на упрощенку и неуплате НДС где-то затерялось в налоговой».
В других случаях декларация может не дойти до налогового органа, хотя налогоплательщик ее сдал. «Это может произойти из-за сбоев в работе налоговых органов, путаницы с обязанностью представлять отчетность организацией, имеющей обособленное подразделение, утери сотрудниками ФНС заявлений на спецрежим при регистрации ИП или юрлица», – отмечает индивидуальный предприниматель Елена Катилова.
«Причиной блокировки счета могут стать неверно указанный налоговый период, ИНН и другие мелкие ошибки, – говорит вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев. – Получив уведомление от ФНС о возможной блокировке счета, добросовестный налогоплательщик свяжется с налоговым органом и внесет необходимые исправления или дополнения в отчетность. Недобросовестный же в любом случае не сдаст налоговую декларацию, так что налоговому органу ничто не помешает закрыть его расчетный счет».
В целом счета у бизнеса блокируются и в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и по требованию налоговых органов. В итоге у компаний срываются поставки и контракты, приостанавливается деятельность – ущерб часто трудно оценить. Поэтому предупреждение от ФНС может действительно помочь компаниям срочно исправить ситуацию. Однако эксперты видят в предлагаемом ОНФ послаблении не только плюсы. «К рискам можно отнести то, что компании будут платить налоги только тогда, когда приходит такое уведомление от налоговой, – говорит Казанцева. – Выгода компании в этом случае – денежные средства продолжают находиться в обороте до появления предупреждения от ФНС».
Кроме обязательного уведомления налоговиками о возможной блокировке счета ОНФ предлагает еще ряд мер, направленных на облегчение жизни предпринимателей. В частности, создать единое окно для подачи всех видов отчетности. Эти предложения сейчас рассматриваются в правительстве.