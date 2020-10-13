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ФНС должна будет предупреждать о возможной блокировке счета

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс ОНФ представил правительству
Любовь Маврина
ФНС должна будет предупреждать о возможной блокировке счета /Максим Стулов / Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил ряд поправок в Налоговый кодекс. Важнейшая из них предусматривает обязанность налоговиков за пять дней предупреждать налогоплательщика о возможной блокировке его счета. «Такие уведомления нужны, чтобы полностью избежать ситуаций с блокировкой счетов малого бизнеса по причине внутренних технических сбоев ФНС, – поясняет директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин. – Например, когда индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенке, вдруг блокируют счет за непредоставление декларации по НДС. А на самом деле заявление о переходе на упрощенку и неуплате НДС где-то затерялось в налоговой».

В других случаях декларация может не дойти до налогового органа, хотя налогоплательщик ее сдал. «Это может произойти из-за сбоев в работе налоговых органов, путаницы с обязанностью представлять отчетность организацией, имеющей обособленное подразделение, утери сотрудниками ФНС заявлений на спецрежим при регистрации ИП или юрлица», – отмечает индивидуальный предприниматель Елена Катилова.

«Причиной блокировки счета могут стать неверно указанный налоговый период, ИНН и другие мелкие ошибки, – говорит вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев. – Получив уведомление от ФНС о возможной блокировке счета, добросовестный налогоплательщик свяжется с налоговым органом и внесет необходимые исправления или дополнения в отчетность. Недобросовестный же в любом случае не сдаст налоговую декларацию, так что налоговому органу ничто не помешает закрыть его расчетный счет».

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В целом счета у бизнеса блокируются и в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и по требованию налоговых органов. В итоге у компаний срываются поставки и контракты, приостанавливается деятельность – ущерб часто трудно оценить. Поэтому предупреждение от ФНС может действительно помочь компаниям срочно исправить ситуацию. Однако эксперты видят в предлагаемом ОНФ послаблении не только плюсы. «К рискам можно отнести то, что компании будут платить налоги только тогда, когда приходит такое уведомление от налоговой, – говорит Казанцева. – Выгода компании в этом случае – денежные средства продолжают находиться в обороте до появления предупреждения от ФНС».

Кроме обязательного уведомления налоговиками о возможной блокировке счета ОНФ предлагает еще ряд мер, направленных на облегчение жизни предпринимателей. В частности, создать единое окно для подачи всех видов отчетности. Эти предложения сейчас рассматриваются в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных