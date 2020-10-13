ФНС должна будет предупреждать о возможной блокировке счета

В целом счета у бизнеса блокируются и в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и по требованию налоговых органов. В итоге у компаний срываются поставки и контракты, приостанавливается деятельность – ущерб часто трудно оценить. Поэтому предупреждение от ФНС может действительно помочь компаниям срочно исправить ситуацию. Однако эксперты видят в предлагаемом ОНФ послаблении не только плюсы. «К рискам можно отнести то, что компании будут платить налоги только тогда, когда приходит такое уведомление от налоговой, – говорит Казанцева. – Выгода компании в этом случае – денежные средства продолжают находиться в обороте до появления предупреждения от ФНС».