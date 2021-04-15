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Эксперты ВШЭ предупредили о риске для россиян остаться без страховой пенсии

К этому ведет повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента
Александра Кошкина
Не удается пока обеспечить коэффициент замещения трудовой пенсией до 40% утраченного заработка /Евгений Разумный / Ведомости

В России может вырасти количество граждан, не способных претендовать на страховую пенсию по старости. Об этом предупреждают эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития».

Такому риску способствуют особенности российского рынка труда, связанные с растущей нестандартной и неформальной занятостью (20–25% от общего числа занятых, согласно оценкам) и низкими зарплатами. Инструментами пенсионной реформы эту проблему решить никак нельзя, подчеркивают эксперты. Кроме того, идет процесс повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, что приводит к сужению охвата граждан системой обязательного пенсионного страхования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных