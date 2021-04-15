Эксперты ВШЭ предупредили о риске для россиян остаться без страховой пенсии

Такому риску способствуют особенности российского рынка труда, связанные с растущей нестандартной и неформальной занятостью (20–25% от общего числа занятых, согласно оценкам) и низкими зарплатами. Инструментами пенсионной реформы эту проблему решить никак нельзя, подчеркивают эксперты. Кроме того, идет процесс повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, что приводит к сужению охвата граждан системой обязательного пенсионного страхования.