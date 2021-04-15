Эксперты ВШЭ предупредили о риске для россиян остаться без страховой пенсии

Эксперты ВШЭ предупредили о риске для россиян остаться без страховой пенсииК этому ведет повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента
В России может вырасти количество граждан, не способных претендовать на страховую пенсию по старости. Об этом предупреждают эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития».
Такому риску способствуют особенности российского рынка труда, связанные с растущей нестандартной и неформальной занятостью (20–25% от общего числа занятых, согласно оценкам) и низкими зарплатами. Инструментами пенсионной реформы эту проблему решить никак нельзя, подчеркивают эксперты. Кроме того, идет процесс повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, что приводит к сужению охвата граждан системой обязательного пенсионного страхования.
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