Кто должен платить за соцзащиту самозанятых, сотрудничающих с интернет-платформами

Кто должен платить за соцзащиту самозанятых, сотрудничающих с интернет-платформамиСамозанятые исполнители, зарабатывающие с помощью платформ, не имеют социальных льгот и трудовых гарантий
Социально незащищенные самозанятые, зарабатывающие на интернет-платформах вроде «Яндекс.Еды» или «Ремонтник.ру», по закону не имеют права платить за себя страховые социальные взносы, а значит, не могут рассчитывать на оплачиваемые больничные и пособия, связанные с материнством. Общественные организации, в частности «Опора России», добиваются поправок в законы, чтобы самозанятые такое право получили. Однако оно, как оказалось, не нужно ни государству, ни платформам, ни самим исполнителям.
Новое понятие
Недавно Высшая школа экономики (ВШЭ) подготовила доклад о платформенной занятости. В нем изучалось, какой юридический статус в разных странах мира имеют люди, зарабатывающие с помощью интернет-платформ или мобильных приложений, и на какие социальные льготы имеют право по закону. Цель исследования – обобщить опыт стран, чтобы понять, как регулировать статус платформенных работников и их социальную защиту в России и кто должен взять на себя соцзащиту исполнителей – государство, платформы или сами исполнители?
Платформенная занятость – новая, нестандартная форма занятости, не регулируемая традиционным трудовым законодательством. Речь идет о людях, использующих для поиска заказов и продажи услуг платформы или мобильные приложения.