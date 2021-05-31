Кто должен платить за соцзащиту самозанятых, сотрудничающих с интернет-платформами

Социально незащищенные самозанятые, зарабатывающие на интернет-платформах вроде «Яндекс.Еды» или «Ремонтник.ру», по закону не имеют права платить за себя страховые социальные взносы, а значит, не могут рассчитывать на оплачиваемые больничные и пособия, связанные с материнством. Общественные организации, в частности «Опора России», добиваются поправок в законы, чтобы самозанятые такое право получили. Однако оно, как оказалось, не нужно ни государству, ни платформам, ни самим исполнителям.