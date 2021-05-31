Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Менеджмент / Экономика Эксклюзивно по подписке

Кто должен платить за соцзащиту самозанятых, сотрудничающих с интернет-платформами

Самозанятые исполнители, зарабатывающие с помощью платформ, не имеют социальных льгот и трудовых гарантий
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Социально незащищенные самозанятые, зарабатывающие на интернет-платформах вроде «Яндекс.Еды» или «Ремонтник.ру», по закону не имеют права платить за себя страховые социальные взносы, а значит, не могут рассчитывать на оплачиваемые больничные и пособия, связанные с материнством. Общественные организации, в частности «Опора России», добиваются поправок в законы, чтобы самозанятые такое право получили. Однако оно, как оказалось, не нужно ни государству, ни платформам, ни самим исполнителям.

Новое понятие

Недавно Высшая школа экономики (ВШЭ) подготовила доклад о платформенной занятости. В нем изучалось, какой юридический статус в разных странах мира имеют люди, зарабатывающие с помощью интернет-платформ или мобильных приложений, и на какие социальные льготы имеют право по закону. Цель исследования – обобщить опыт стран, чтобы понять, как регулировать статус платформенных работников и их социальную защиту в России и кто должен взять на себя соцзащиту исполнителей – государство, платформы или сами исполнители?

Платформенная занятость – новая, нестандартная форма занятости, не регулируемая традиционным трудовым законодательством. Речь идет о людях, использующих для поиска заказов и продажи услуг платформы или мобильные приложения.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных