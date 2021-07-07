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ФАС создает институт антимонопольных виз

Служба разрешит бизнесу защититься от обвинений в доминировании или сговоре с помощью специальных сертификатов
Ярослав Николаев
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила стимулировать компании получать антимонопольные сертификаты, которые защитят их от обвинений в доминировании на рынке или сговоре. Она разрешила пользоваться такими визами при возникновении спорных ситуаций, следует из разъяснения службы «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (утвержденный президиумом ФАС документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). В частности, в документе сказано, что, если внутренние корпоративные процедуры компании уже получили одобрение ФАС, она не будет признана нарушителем, даже если возникнет такое подозрение. При условии, что бизнес докажет, что его действия в той или иной спорной ситуации соответствовали сертифицированной ФАС процедуре.

В конце прошлого года в закон «О защите конкуренции» были внесены поправки, которые в том числе предусмотрели опцию нотификации или сертифицирования бизнесом своих корпоративных процедур на соблюдение антимонопольного законодательства – так называемый антимонопольный комплаенс. Такие удостоверения компаниям выдает ФАС после анализа их внутренних правил – взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и т. д. Но до сих пор вопрос, каким может быть практическое применение этих сертификатов, оставался открытым – от их наличия предприятие фактически ничего не получало, кроме позитивного имиджа в глазах регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных