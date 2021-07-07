ФАС создает институт антимонопольных виз

ФАС создает институт антимонопольных визСлужба разрешит бизнесу защититься от обвинений в доминировании или сговоре с помощью специальных сертификатов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила стимулировать компании получать антимонопольные сертификаты, которые защитят их от обвинений в доминировании на рынке или сговоре. Она разрешила пользоваться такими визами при возникновении спорных ситуаций, следует из разъяснения службы «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (утвержденный президиумом ФАС документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). В частности, в документе сказано, что, если внутренние корпоративные процедуры компании уже получили одобрение ФАС, она не будет признана нарушителем, даже если возникнет такое подозрение. При условии, что бизнес докажет, что его действия в той или иной спорной ситуации соответствовали сертифицированной ФАС процедуре.
В конце прошлого года в закон «О защите конкуренции» были внесены поправки, которые в том числе предусмотрели опцию нотификации или сертифицирования бизнесом своих корпоративных процедур на соблюдение антимонопольного законодательства – так называемый антимонопольный комплаенс. Такие удостоверения компаниям выдает ФАС после анализа их внутренних правил – взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и т. д. Но до сих пор вопрос, каким может быть практическое применение этих сертификатов, оставался открытым – от их наличия предприятие фактически ничего не получало, кроме позитивного имиджа в глазах регулятора.