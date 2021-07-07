ФАС создает институт антимонопольных виз

В конце прошлого года в закон «О защите конкуренции» были внесены поправки, которые в том числе предусмотрели опцию нотификации или сертифицирования бизнесом своих корпоративных процедур на соблюдение антимонопольного законодательства – так называемый антимонопольный комплаенс. Такие удостоверения компаниям выдает ФАС после анализа их внутренних правил – взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и т. д. Но до сих пор вопрос, каким может быть практическое применение этих сертификатов, оставался открытым – от их наличия предприятие фактически ничего не получало, кроме позитивного имиджа в глазах регулятора.