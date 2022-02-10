«Соседи от бога»: Токаев впервые приехал к Путину без Назарбаева

При Токаеве практическое сотрудничество Казахстана с Россией продолжится, и техническая повестка изменений не претерпит, говорит директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук. Все проекты, которые уже лежат на столе, будут реализовываться, уверен эксперт. Также можно ожидать, что количество казахстанских студентов в российских технических вузах увеличится. Что же касается гуманитарно–мировоззренческого аспекта в отношениях, то тут уже все не так гладко, поясняет Сарфранчук.