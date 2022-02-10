«Соседи от бога»: Токаев впервые приехал к Путину без Назарбаева

«Соседи от бога»: Токаев впервые приехал к Путину без НазарбаеваПрезидент Казахстана хочет обеспечить экономическое развитие страны с помощью России
Президент Казахстана Касым-Жолмарт Токаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, таким образом, совершив первый визит без сопровождения своего предшественника – Нурсултана Назарбаева. Казахстанский лидер поблагодарил Россию, направившую основу миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования кризиса в Казахстане в январе. Об этом сообщает пресс–служба Кремля.
Кроме этого, Путиным и Токаевым подписаны соглашения о сотрудничестве казахстанских властей с ключевыми техническими вузами, ведомствами, «Росатомом», «Роскосмосом» и другими российскими технологическими компаниями.
Соседи от бога
«Хотел бы еще раз выразить признательность за ваше теплое, деловое отношение к обращению Казахстана по направлению миротворческого контингента в нашу страну. Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения охраны стратегических объектов, – отметил Касым–Жомарт Токаев. По его словам, миротворческий контингент сыграл «очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов».
Путин, в свою очередь, отметил, что Россия как одна из стран ОДКБ, «в соответствии с 4-й статьей Договора – подставила плечо Казахстану», но основную роль в завершении кризиса сыграли казахстанские силовики.
«Казахстан и Россия – мы об этом неоднократно говорили – являются соседями от бога. У нас самая протяжённая граница в мире, и, кроме дружбы, сотрудничества, других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может. Поэтому будем работать и дальше в этом отношении», – сказал Токаев.
Переговоры продлились более 3,5 часов. Как сообщила пресс–служба казахстанского президента (Акорда), Путин и Токаев подписали соглашения о сотрудничестве между казахстанскими властями и ключевыми российскими техническими вузами – МФТИ, МИФИ, МИСиС, ИТМО. РГУНГ им. И.М. Губкина и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ведомства и госкомпании Казахстана также подписали соглашения с Минцифры, Минобром, «Росатомом», «Роскосмосом», «Трансмашхолдингом».
«С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно–технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак», – сообщает пресс–служба администрации казахстанского лидера. Президент страны анонсировал открытие филиалов ведущих российских технических вузов в Казахстане еще 11 января, во время посвященного социально–экономическим вопросам выступления в парламенте, где пообещал провести значительные реформы.
«В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач, и мы, Россия, со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержать Президента Казахстана», – сказал Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров 10 февраля. Российский лидер пригласил Токаева принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне и подтвердил, как намерение углублять дальнейшую экономическую кооперацию с Казахстаном, так и военную и военно–техническую.
По словам Путина, по итогам переговоров с казахстанским лидером они констатировали, что по большинству из международных проблем «позиции России и Казахстана совпадают». Токаев, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры «важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией». Подробностей содержания переговоров ни Путин, ни Токаев не раскрыли. После казахстанский президент провел встречу с премьер–министром России Михаилом Мишустиным.
Токаев надеется на помощь России
Токаев посещает Москву впервые после январских протестов в Казахстане и впервые – как глава государства. Последний раз Токаев приезжал в Россию на неформальную встречу глав стран–членов СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 г. в сопровождении первого президента. До январских беспорядков, в завершении которых сыграло роль пребывание миротворцев ОДКБ, заметную роль в политической системе Казахстана продолжал играть Назарбаев, имеющий титул «лидер нации» (Елбасы). Он занимал должность председателя совета национальной безопасности.
Эту должность Токаев в разгар протестов, 5 января, занял сам. Уже после подавления большей части беспорядков, с 15 по 17 января, с ключевых должностей в правительстве и в руководстве экономическими активами были сняты родственники первого президента. Так, племянник Назарбаева Самат Абиш утратил должность первого замглавы Комитета нацбезопасности (КНБ, аналог ФСБ). Муж младшей дочери первого президента Алии Димаш Дасанов лишился должности председателя правления АО «КазТрансОйл» (аналог «Транснефти»), Кайрат Шарипбаев, предположительно состоящий в неофициальном браке со старшей дочерью Даригой – председателя правления QazaqGaz (ранее – «КазТрансГаз»), а муж средней дочери, Динары – Тимур Кулибаев – ушел с поста главы основанной им национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Кроме того, Токаев 11 января заявил об образовании фонда «Казакстан халкыны» («Народу Казахстана») для оказания соцподдержки и решения проблем в сфере здравоохранения и образования, куда крупный бизнес должен вносить средства. 10 февраля младший брат Назарбаева Болат перевел в фонд 1 млрд тенге (175 млн руб.). До этого фонд первого лидера страны пожертвовал 500 млн тенге, а четвертый по состоянию бизнесмен страны Булат Утемуратов (состояние оценивается $3,5 млрд) – 10 млрд тенге.
18 января Назарбаев выступил с видеообращением к народу, где подтвердил всю полноту власти Токаева, а себя назвал «пенсионером». По его словам, конфликта элит в Казахстане не происходило, а также он призвал сограждан поддержать предложенную Токаевым программу реформ. 19 января снятие Назарбаева с должности председателя совбеза одобрил парламент Казахстана, а 2 февраля – обязательное согласование с ним государственных инициатив.
При Токаеве практическое сотрудничество Казахстана с Россией продолжится, и техническая повестка изменений не претерпит, говорит директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук. Все проекты, которые уже лежат на столе, будут реализовываться, уверен эксперт. Также можно ожидать, что количество казахстанских студентов в российских технических вузах увеличится. Что же касается гуманитарно–мировоззренческого аспекта в отношениях, то тут уже все не так гладко, поясняет Сарфранчук.
«Несомненно, для Токаева сотрудничество с Россией – это хорошая опция укрепить свое положение, но говорить о нерушимой дружбе двух стран не приходится. Как минимум, в Казахстане проявляется национализм, что очень тревожит Россию. Казахстанское руководство будет пытаться смягчить эту и прочие проблемы, однако быстрого их решения ожидать не стоит», – отмечает эксперт.
Визит Токаева в Москву не стоит связывать с желанием получить дополнительную внешнюю легитимность, скорее это желание экономической и инфраструктурой помощи, считает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Это связано с тем, что ситуация в Казахстане остается очень тяжелой – даже ликвидация вооруженных группировок не означает, что системный кризис до конца преодолен. Токаеву нужно решать огромный пласт социально–экономических проблем, включая образование и электроэнергетику. Плачевное состояние последней продемонстрировал региональный блэкаут 25 января, связанный с «обрушением» Центральноазиатского энергокольца, добавила эксперт.
«И здесь Казахстану, очевидно, как никогда вовремя обещана помощь от России, например, по направлению строительства АЭС, одному из важнейших проектов для развития страны. Соглашения с техническими вузами отражают насущные потребности страны в соответствующих специалистах, в том числе управленцах в промышленности. «Скамейка запасных» крайне короткая – в экономическом и технологическом секторе специалистов крайне не хватает», – говорит Чижова.
Визит Токаева в Россию продлится до 11 февраля. Завтра казахстанский лидер встретится с главой одного из ключевых российских регионов – президентом Татарстана. По мнению Чижовой, визит в Казань также объясняется стремлением получить экономическую поддержку от этого региона – инвестиции, углубить сотрудничество в сфере энергетики и машиностроения. Кроме того, Татарстан является для Казахстана привлекательной моделью строительства городской инфраструктуры.
По мнению Сафранчука, Татарстан привлекает казахов «как интересный пример сохранения национального самосознания при успешном социально-экономическом развитии и без существенных рисков, связанных с исламизмом». «Помимо этого, Токаеву нужно показать, что он не едет поспешно в Москву, а еще и наносит визит своим «тюркским братьям». Это нужно для того, чтобы не потерять лицо перед возможными обвинениями в излишнем сближении с Россией», – заключает Сафранчук.