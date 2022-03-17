Правительство объявило о мерах поддержки экономики на фоне ухода западных компаний

По словам Мишустина, 25,5 млрд руб. будут выделены на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организацию оплачиваемых общественных работ для стоящих на бирже труда. «Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса, и главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы, помочь тем, кто ее уже потерял», – заявил премьер.