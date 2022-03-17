Правительство объявило о мерах поддержки экономики на фоне ухода западных компаний

Правительство объявило о мерах поддержки экономики на фоне ухода западных компанийПо 40 млрд рублей будет выделено на поддержку занятости и оборотного капитала предприятий
На заседании правительства 17 марта премьер–министр Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки экономики на фоне ухода западных компаний с российского рынка из–за военной спецоперации России на Украине. По 40 млрд руб. правительство выделит на поддержание занятости и оборотный капитал системообразующих предприятий, 14 млрд руб. – на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
По словам Мишустина, 25,5 млрд руб. будут выделены на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организацию оплачиваемых общественных работ для стоящих на бирже труда. «Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса, и главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы, помочь тем, кто ее уже потерял», – заявил премьер.
7 млрд руб. направят на региональные программы занятости. «Благодаря им сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 000 граждан», – отметил председатель правительства.
Еще 6 млрд руб. получат НКО, занимающиеся переобучением. По словам Мишустина, услугами центров занятости теперь могут пользоваться не только безработные, но и те, кто находится под угрозой увольнения: в случае, если человек переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.
Также правительство выделит 40 млрд руб. на пополнение оборотного капитала предприятий в рамках специальной кредитной программы, основным условием которой станет сохранение не менее 85% рабочих мест. «Предприятие сможет получить до 10 млрд руб. на один год, и до 30 млрд руб., если речь идет о группе компаний», – добавил Мишустин.
Специальные кредитные программы разработаны и для системообразующих предприятий, рассказал председатель правительства. Для предприятий будет предусмотрена льготная ставка для займов на поддержание текущей деятельности, в первую очередь, ими смогут воспользоваться аграрии – на их поддержку из резервного фонда выделят 26 млрд руб., заявил Мишустин.
«Займы станут выдаваться на срок до 1 года, их максимальный размер не должен превышать 5 млрд руб. Взять такие льготные оборотные кредиты можно будет при соблюдении ряда условий, среди которых – сохранение не менее 90% рабочих мест. Рассчитываем, что это поможет системообразующим агрокомпаниям привлечь льготные оборотные кредиты на общую сумму порядка 225 млрд руб. А в целом эта мера обеспечит стабильность функционирования отрасли», – отметил глава правительства.
14 млрд руб. правительство выделит на субсидирование процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, таким образом субъекты МСП смогут получить льготные кредиты не менее чем на 500 млрд руб., считает Мишустин. «Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес мог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, поиску инвестиций на новые проекты», – отметил премьер–министр.
Для граждан, которые ранее оформили кредиты с плавающей ставкой, правительство внесет поправки в законодательство, позволяющие реструктуризировать займы. По словам Мишустина, такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане (за исключением займов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа).
По поручению президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ, добавил Мишустин. С мая начнутся выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами.