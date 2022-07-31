Консультанты не видят большого спроса на новую амнистию капитала

Если в предыдущие волны была масса заявок от готовых легализоваться, сейчас таких запросов единицы, сообщил руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept (бывшая KPMG в России) Михаил Орлов. «Мы наблюдаем гораздо меньший спрос на новый этап амнистии», – подтвердил партнер «Технологий доверия» (бывшая PwC в России) Михаил Филинов. Небольшой интерес к амнистии есть, но он не такой массовый, как это было в рамках предыдущих кампаний, уточнил партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte в России) Олег Трошин. Хотя пока спроса на инструмент действительно нет, это не значит, что он останется полностью не востребованным, полагает партнер Б1 (бывшая EY в России) Антон Ионов. Опыт прошлых амнистий показал, что, как правило, ею начинают пользоваться ближе к концу срока действия, напомнил он.