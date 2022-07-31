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Консультанты не видят большого спроса на новую амнистию капитала

Желающие выйти из тени воспользовались предыдущими этапами, считают эксперты
Любовь Романова
Новый этап амнистии не станет массовым из-за ограничения на перевод средств из иностранных банков в Россию / Алексей Даничев РИА Новости

Новая амнистия капитала, которую в России запустили в марте этого года, не вызвала интереса у владельцев активов за рубежом, рассказали «Ведомостям» менеджеры крупных аудиторско-консалтинговых компаний.

Если в предыдущие волны была масса заявок от готовых легализоваться, сейчас таких запросов единицы, сообщил руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept (бывшая KPMG в России) Михаил Орлов. «Мы наблюдаем гораздо меньший спрос на новый этап амнистии», – подтвердил партнер «Технологий доверия» (бывшая PwC в России) Михаил Филинов. Небольшой интерес к амнистии есть, но он не такой массовый, как это было в рамках предыдущих кампаний, уточнил партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte в России) Олег Трошин. Хотя пока спроса на инструмент действительно нет, это не значит, что он останется полностью не востребованным, полагает партнер Б1 (бывшая EY в России) Антон Ионов. Опыт прошлых амнистий показал, что, как правило, ею начинают пользоваться ближе к концу срока действия, напомнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных