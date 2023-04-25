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Экономика / Медиа

Минфин хочет обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram

Налоговые нерезиденты должны будут платить налог по ставке 30% с доходов, полученных из России
Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России, – с такой инициативой выступил Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с подготовкой изменений в Налоговый кодекс (НК). Информацию подтвердил близкий к правительству собеседник.

24 апреля правительство внесло в Госдуму пакет поправок в НК, подготовленный Минфином. В том числе законопроектом предлагается уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Изменения предлагается внести в ст. 208 НК (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами).

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Согласно законопроекту, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий. Если физлицо было налоговым резидентом России (т. е. исполнитель находился в стране больше половины года) или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) – это российская организация или индивидуальный предприниматель.

По словам источника, знакомого с ходом подготовки законопроекта, регулирование направлено на расширение контура доходов, которые считаются полученными в России. Сейчас, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, он не платит налог, поскольку этот доход не считается полученным от деятельности в РФ, пояснил руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин. Этот пробел в законодательстве и планируется закрыть – российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России, уточнил он.

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Судя по тексту законопроекта, если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, т. е., например, ресурсы из доменной зоне.com YouTube или Instagram (последний входит в Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), то такие доходы налогообложению не подлежат, даже если средства поступили, например, за демонстрацию рекламы от российской компании, отметил он.

Источник «Ведомостей» заверил, что эта «лазейка» также будет закрыта – блогеры, работающие из-за рубежа и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство и с их доходов будет удержан НДФЛ. Другой собеседник, близкий к правительству, подтвердил, что такой подход будет реализован. По его словам, этот принцип уже предполагается действующей редакцией законопроекта, но ее планируется скорректировать и более четко сформулировать это положение.

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Обложить подоходным налогом блогеров, использующих иностранные площадки, планировалось еще в 2021 г. Тогда налоговыми агентами предполагалось сделать сами платформы – YouTube, Instagram и т. д., писали «Ведомости». Иностранные юридические лица, такие как Facebook (входит в Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорилось в плане развития отрасли информационных технологий в России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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