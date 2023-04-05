Законопроект о легализации работы блогеров направлен в Минцифры

В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят ФЗ № 97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 обязан был регистрироваться в реестре популярных блогеров Роскомнадзора. В п. 17.1 ст. 2 закона, где раскрываются его «основные понятия», прописано, что «блогером» будет считаться «лицо, размещающее открытую информацию на персональной странице», на которую приходится более 3000 посещений в сутки. В 2017 г. эта норма была отменена.