Законопроект о легализации работы блогеров направлен в Минцифры

Законопроект о легализации работы блогеров направлен в МинцифрыЭксперты считают, что он не поможет государству регулировать сферу
Законопроект о регулировании деятельности блогеров, о котором Госдуму просила в декабре 2022 г. общественная организация «Совет блогеров», написан и передан в Минцифры для оценки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы партии «Справедливая Россия», депутаты которой разработали документ (среди основных авторов также сенатор Сергей Безденежных). «Ведомости» направили запрос в Минцифры.
Законопроект предполагает добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ при условии посещения страницы 5000 уникальных пользователей в день. Таким образом, на блогеров будут распространяться правила противодействия распространению «противоправной информации», так как сообщение в блоге перестанет считаться мнением.
Для реализации инициативы предлагается внести поправки в ст. 8 закона «О СМИ», следует из текста предложения. В текущей редакции статьи говорится, что в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт. Новую редакцию предлагается дополнить положением о том, что статус такого издания может получить и страница сайта с общедоступной информацией, суточная аудитория которой превышает 5000 человек.
Определение понятия «блогер» исчезло из закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 2017 г., напомнили авторы законопроекта в письме в Минцифры (есть в распоряжении «Ведомостей»). «В настоящее время блогеры, в особенности лидеры общественного мнения, оказывают значительное влияние на аудиторию путем распространения информации в сети интернет среди широкого круга лиц», – говорится в письме. Основная компетенция и функции блогеров, считают справороссы, «схожи по своей сути с деятельностью СМИ».
При этом профессиональное журналистское сообщество, говорится в письме, обращает внимание, что у блогеров отсутствуют ограничения и ответственность, действующие в отношении СМИ. В частности, зарегистрированные в Роскомнадзоре медиа обязаны исполнять требования закона «О СМИ», а также подчиняться требованиям регулятора. Авторы законопроекта видят в своей инициативе не только ограничения для блогеров, но и возможности, гарантируемые для журналистов. Например, речь идет об аккредитации на официальные мероприятия и возможности направлять запросы в госорганы. «У блогеров появится возможность более очевидной защиты своего контента авторским правом наравне со СМИ», – сказала «Ведомостям» основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.
Несмотря на то что сейчас в законе есть возможности для борьбы с противоправной информацией, ответственность одинакова для всех граждан независимо от охватов их публикаций, в то время как последствия от публикации на аудиторию в 1 млн человек и на аудиторию в 10 человек существенно отличаются, уверены справороссы. Впрочем, ужесточение ответственности справороссы пока не разработали.
Кроме того, в партии указывают на то, что блогеры размещают рекламу, но не платят с нее налогов, так как таких услуг не предусмотрено в ОКВЭД. Классификатор предлагается дополнить «деятельностью в сфере информации и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента». Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2022 г. составил 12 млрд руб.
Совет блогеров выступил с предложением о регистрации блогеров 23 декабря 2022 г. Круглый стол тогда организовывала ЛДПР, партия также обдумывала его внесение.
Статус СМИ не даст блогерам защиты, а власти – дополнительный инструмент контроля над блогерами, говорит юрист Антон Рудаков. Сейчас для блогера нет юридических препятствий работать в легальном поле, если ему нужны возможности для запросов и аккредитаций: возможность зарегистрироваться есть. «Инструментом контроля для власти это тоже вряд ли станет. Формально есть определенные нормы, по которым могут блогера привлечь и сейчас», – говорит он.
Блогеры и сейчас могут регистрироваться как СМИ в качестве информагентства, указывает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «В законе «О СМИ» отсутствует требование о подтверждении сведений о домене для информагентств», – говорит он. Разница заключается в статусе СМИ и информагентства: СМИ привязано к конкретным домену, газете или каналу, а информагентства можно зарегистрировать без привязки к конкретному способу распространения.
В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят ФЗ № 97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 обязан был регистрироваться в реестре популярных блогеров Роскомнадзора. В п. 17.1 ст. 2 закона, где раскрываются его «основные понятия», прописано, что «блогером» будет считаться «лицо, размещающее открытую информацию на персональной странице», на которую приходится более 3000 посещений в сутки. В 2017 г. эта норма была отменена.