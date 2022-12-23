Блогеров предлагают записывать в СМИ по-новому

В 2017 г. положения, регулировавшие деятельность блогеров, утратили свою силу. Еще на стадии работы над законопроектом являвшаяся на тот момент омбудсменом в России Элла Памфилова заявляла, что из-за введения регулирования ​владельцы сайтов и блогов будут иметь те же обязанности, что и СМИ, но не будут иметь аналогичных прав. А председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин отмечал в 2017 г., что за все время существования реестра популярных блогеров ни один из госорганов не обращался в Роскомнадзор с целью его использования.