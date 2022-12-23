Блогеров предлагают записывать в СМИ по-новому

Блогеров предлагают записывать в СМИ по-новомуЭто может повысить ответственность за публикуемый инфлюенсерами контент
Блогеры могут получить возможность добровольно регистрировать свои страницы в соцсетях в качестве СМИ. С таким предложением 23 декабря на круглом столе фракции ЛДПР в Госдуме выступила основательница общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина. Возможность внесения этой законодательной инициативы в Госдуму будет обсуждаться рабочей группой по информполитике при фракции ЛДПР, отметил депутат этой фракции, политтехнолог Станислав Наумов, выслушав предложение.
Для реализации инициативы предлагается внести поправки в ст. 8 закона «О СМИ», следует из текста предложения (есть в распоряжении «Ведомостей). В текущей редакции статьи говорится, что в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт. Новую редакцию, как предлагает Рытвина, следует дополнить положением о том, что статус такого издания может получить и страница сайта с общедоступной информацией, суточная аудитория которой превышает 5000 человек. Следовательно, как говорит она, в ст. 10 (регулирует порядок подачи заявления о регистрации СМИ) также нужно добавить пункт о том, что для получения статуса сетевого издания блогер должен будет предоставить сведения о количестве посещений его страницы уникальными пользователями за сутки.
«Функции многих блогеров сейчас по своей сути схожи с функциями СМИ, но при этом с точки зрения законодательства на них не распространяются права и обязанности журналистов», – поясняет инициативу Рытвина. Предлагаемые изменения, с одной стороны, позволят блогерам, например, направлять запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия. С другой стороны, они повысят ответственность за публикуемый контент тех инфлюенсеров, которые получат статус СМИ, считает Рытвина.
В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят ФЗ № 97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 обязан был регистрироваться в реестре популярных блогеров Роскомнадзора. В п. 17.1 ст. 2 закона, где раскрываются его «основные понятия», прописано, что «блогером» будет считаться «лицо, размещающее открытую информацию на персональной странице», на которую приходится более 3000 посещений в сутки.
Кроме того, на такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. Их описывали в специально созданной в ст. 10.2 закона: например, блогер должен был проверять публикуемый им контент на предмет нарушения законов и на достоверность, хранить информацию со своей страницы (в том числе данные подписчиков и комментаторов) в течение шести месяцев и предоставлять ее по требованию правоохранительных органов. За несоблюдение требований закона назначались штрафы: для физлиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 300 000 руб.
В 2017 г. положения, регулировавшие деятельность блогеров, утратили свою силу. Еще на стадии работы над законопроектом являвшаяся на тот момент омбудсменом в России Элла Памфилова заявляла, что из-за введения регулирования владельцы сайтов и блогов будут иметь те же обязанности, что и СМИ, но не будут иметь аналогичных прав. А председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин отмечал в 2017 г., что за все время существования реестра популярных блогеров ни один из госорганов не обращался в Роскомнадзор с целью его использования.
Инициатива добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ не предполагает ведение отдельных реестров: вся информация о блогере, который получил такой статус, как поясняет Рытвина, будет содержаться в перечне наименований зарегистрированных СМИ.
Предложенные изменения в закон логичны, поскольку на текущий момент блогер не может зарегистрировать свою страницу в качестве сетевого издания, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. «Для регистрации, согласно закону “О СМИ”, необходимо подтвердить принадлежность домена. Как правило, второго уровня (часть адреса сайта в сети, отделенная точкой от следующего сразу за ней домена первого уровня, например, vk в названии сайта “vk.com”), а он блогеру не принадлежит», – объясняет он.
Но блогеры и сейчас могут регистрироваться как СМИ, правда, не в качестве сетевого издания, а, например, в качестве информагентства, указывает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «В законе «О СМИ» отсутствует требование о подтверждении сведений о домене для информагентств», – говорит он.
Блогер действительно может сейчас получить статус информагентства, подтверждает и юрист АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Антон Кочнев: «Разница только в статусе СМИ и информагентства: СМИ привязано к конкретным домену, газете или каналу, а информагентства можно зарегистрировать без привязки к конкретному способу распространения».