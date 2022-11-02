Обращение блогеров о разблокировке соцсетей передали в Генпрокуратуру

Обращение блогеров о разблокировке соцсетей передали в ГенпрокуратуруСовет блогеров намерен зарегистрироваться как общественная организация
Обращение от блогеров с просьбой о разблокировке соцсетей соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) перенаправлено из управления президента по работе с обращениями граждан в Генпрокуратуру. Об этом «Ведомостям» сообщила Валерия Рытвина, которая называет себя координатором Совета блогеров. Копия ответа есть в распоряжении «Ведомостей».
31 октября, как писали ранее «Ведомости», Совет блогеров направил письма с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Авторы письма, представившись Советом блогеров при Совете федерации, заявили в нем, что ограничение доступа к соцсетям Meta несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны.
В результате блокировки соцсетей, как утверждают блогеры, «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». Из-за блокировки Instagram и Facebook с проблемами и невозможностью вести предпринимательскую деятельность в запрещенных соцсетях, согласно данным опроса, проведенного объединением блогеров, столкнулось 12,6 млн россиян, говорилось в письме. Также Рытвина от лица Совета блогеров при Совете федерации сообщила, что соцсети используются для проведения благотворительных сборов, в том числе, на нужды Донбасса.
После направления писем Совет федерации официально заявил, что Совета блогеров в палате нет. «При Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации нет такого органа, как совет блогеров», — говорится в сообщении верхней палаты парламента. Там также отметили, что Рытвина, которая представляется как координатор Совета блогеров при Совете Федерации, является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре. Но ее инициативы не являются официальной позицией верхней палаты, уточняется в сообщении.
Рытвина в ответ заявила, что сотрудничество с палатой началось еще два года назад «с опросов на многомиллионную аудиторию». Результаты опросов, утверждает она, озвучивались спикером СФ Валентиной Матвиенко на заседании экспертного совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Также Рытвина рассказала, что в ближайшее время Совет блогеров будет зарегистрирован как общественная организация.
Пока что никаких нормативных актов с упоминанием Совета блогеров (впрочем, как и секции про комитете палаты по науке, образованию и культуре) «Ведомостям» обнаружить также не удалось. Это значит, что официальными решения Совета федерации совет не создавался и в документообороте не участвовал.