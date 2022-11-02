Обращение блогеров о разблокировке соцсетей передали в Генпрокуратуру

После направления писем Совет федерации официально заявил, что Совета блогеров в палате нет. «При Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации нет такого органа, как совет блогеров», — говорится в сообщении верхней палаты парламента. Там также отметили, что Рытвина, которая представляется как координатор Совета блогеров при Совете Федерации, является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре. Но ее инициативы не являются официальной позицией верхней палаты, уточняется в сообщении.