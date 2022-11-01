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В Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует

Ведомости

Совета блогеров при Совете Федерации (СФ) не существует, говорится в официальном сообщении Совета Федерации в Telegram-канале.

«При Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации нет такого органа, как совет блогеров», — говорится в сообщении. В Совфеде подтвердили, что Валерия Рытвина, которая представляется как координатор совета блогеров, является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре.

Но ее инициативы не являются официальной позицией Совфеда, уточняется в сообщении. Вследствие неоднократных нарушений регламента работы секции и заявлений от «несуществующей организации при СФ» Рытвину исключат из состава экспертов, говорится в сообщении Совфеда.

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Рытвина заявила «Ведомостям», что несмотря на принятое решение, они планируют зарегистрировать общественную организацию и «продолжить работу на благо общества». По ее словам, сотрудничество с СФ началось два года назад «с опросов на многомиллионную аудиторию». Результаты опросов, утверждает она, озвучивались спикером СФ Валентиной Матвиенко на заседании экспертного совета в Кремле.

«Очень жаль, что за прошедшее после этого время нам не оказали поддержки в курирующем нас госоргане», – заявила она.

Ранее совет блогеров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией). Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву 14 марта 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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