В Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует
Совета блогеров при Совете Федерации (СФ) не существует, говорится в официальном сообщении Совета Федерации в Telegram-канале.
«При Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации нет такого органа, как совет блогеров», — говорится в сообщении. В Совфеде подтвердили, что Валерия Рытвина, которая представляется как координатор совета блогеров, является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре.
Но ее инициативы не являются официальной позицией Совфеда, уточняется в сообщении. Вследствие неоднократных нарушений регламента работы секции и заявлений от «несуществующей организации при СФ» Рытвину исключат из состава экспертов, говорится в сообщении Совфеда.
Рытвина заявила «Ведомостям», что несмотря на принятое решение, они планируют зарегистрировать общественную организацию и «продолжить работу на благо общества». По ее словам, сотрудничество с СФ началось два года назад «с опросов на многомиллионную аудиторию». Результаты опросов, утверждает она, озвучивались спикером СФ Валентиной Матвиенко на заседании экспертного совета в Кремле.
«Очень жаль, что за прошедшее после этого время нам не оказали поддержки в курирующем нас госоргане», – заявила она.
Ранее совет блогеров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией). Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву 14 марта 2022 г.
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