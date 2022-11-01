В Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует

Рытвина заявила «Ведомостям», что несмотря на принятое решение, они планируют зарегистрировать общественную организацию и «продолжить работу на благо общества». По ее словам, сотрудничество с СФ началось два года назад «с опросов на многомиллионную аудиторию». Результаты опросов, утверждает она, озвучивались спикером СФ Валентиной Матвиенко на заседании экспертного совета в Кремле.