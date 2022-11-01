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Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать соцсети запрещенной Meta

Россия утратила эффективный канал продвижения интересов страны за рубежом, уверены они
Мария Истомина Анна Нараева
Ограничение доступа к соцсетям Meta несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, считают авторы письма / Валерий Матыцин / ТАСС

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией), следует из текста письма. Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

«Ведомости» ознакомились с копиями писем, их подлинность подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Газета направила запросы пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и представителю Медведева. Последний ответил, что письмо еще не получено, поэтому и реакции на него пока нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных