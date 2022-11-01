Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать соцсети запрещенной Meta

Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать соцсети запрещенной MetaРоссия утратила эффективный канал продвижения интересов страны за рубежом, уверены они
Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией), следует из текста письма. Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.
«Ведомости» ознакомились с копиями писем, их подлинность подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Газета направила запросы пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и представителю Медведева. Последний ответил, что письмо еще не получено, поэтому и реакции на него пока нет.
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