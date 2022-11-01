Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать соцсети запрещенной Meta

«Ведомости» ознакомились с копиями писем, их подлинность подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Газета направила запросы пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и представителю Медведева. Последний ответил, что письмо еще не получено, поэтому и реакции на него пока нет.