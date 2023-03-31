Реклама через блогеров теряет эффективность

В условиях высокой конкуренции за потребителя рекламодатель воздействует на инстинкты людей, в том числе на сексуальные, затрагивает политические темы, которые волнуют каждого, говорит социальный психолог Алексей Рощин. «Эти приемы хоть и привлекают внимание человека, но в то же время раздражают его: подсознательно он чувствует, что им манипулируют», – пояснил эксперт данные аналитиков о восприятии россиянами рекламы.