Каждому третьему маркетологу в 2022 году пришлось переучиваться

«Переломным для отрасли» маркетинга и рекламы назвала 2022 г. директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова. По ее словам, год потребовал от специалистов выдержки и быстрого овладения новыми навыками. «Сегодня мы отмечаем гибкость как основу профессионального поведения маркетолога — ему важно уметь быстро перестраиваться на новые каналы и инструменты, тестировать альтернативные гипотезы, искать способы привлечения трафика и инструменты работы с уже привлеченный аудиторией», – сообщила Одинцова «Ведомостям». Именно такой специалист всегда будет ценным и на текущем месте работы, и при выходе на рынок труда, считает она.