Каждому третьему маркетологу в 2022 году пришлось переучиваться

Каждому третьему маркетологу в 2022 году пришлось переучиватьсяЭксперты назвали самые высокооплачиваемые навыки в этой сфере
Каждому третьему маркетологу в 2022 г. пришлось учиться и осваивать новые навыки, в том числе для повышения квалификации и перехода в другую сферу, говорится в предоставленном «Ведомостям» исследовании платформы по поиску работы HeadHunter и сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouch.
По данным Calltouch, каждый третий сотрудник в сфере маркетинга и рекламы проходил какие-либо профессиональные обучения в 2022 г. Чаще всего специалисты учились для повышения квалификации (12,9%), перехода в другую сферу (11,4%) или развития новых навыков в нынешней профессии (5,7%). Реже они обучались ради освоения новых soft skills (4,3%), освоения смежной специальности (2,9%) или для работы с зарубежными рынками (2,9%). В опросе участвовали 570 специалистов в сфере маркетинга из разных регионов России.
Претендовать на высокую заработную плату маркетологам при поиске работы позволяли компетенции в «Яндекс.Метрике», контекстной рекламе и интернет-рекламе. Средний уровень предлагаемых зарплат специалистам с такими навыками – 69 900, 67 900 и 63 200 руб. в месяц соответственно, отметили в HeadHunter. Топ высокооплачиваемых навыков у московских и петербургских работодателей возглавили «владение английским языком» и «продвижение бренда» — столичная зарплата для таких кандидатов составила 92 000 и 96 600 руб. соответственно, в Санкт-Петербурге — 75 900 и 79 100 руб.
Наименее дорогостоящими умениями российские работодатели назвали грамотную речь и владение Adobe Photoshop — специалисты с подобными компетенциями могли рассчитывать на доход в 50 200 и 52 000 руб. соответственно. По мнению соискателей, самым востребованным навыком в в 2022 г. стало не владение каким-то конкретным инструментом, а «оперативность и гибкость» (так посчитали 42,9% опрошенных маркетологов), «оптимизация бюджета» (24,3%) и «опыт работы с аналитикой и исследованиями» (20%).
«Переломным для отрасли» маркетинга и рекламы назвала 2022 г. директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова. По ее словам, год потребовал от специалистов выдержки и быстрого овладения новыми навыками. «Сегодня мы отмечаем гибкость как основу профессионального поведения маркетолога — ему важно уметь быстро перестраиваться на новые каналы и инструменты, тестировать альтернативные гипотезы, искать способы привлечения трафика и инструменты работы с уже привлеченный аудиторией», – сообщила Одинцова «Ведомостям». Именно такой специалист всегда будет ценным и на текущем месте работы, и при выходе на рынок труда, считает она.
В марте 2022 г. Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал Facebook и Instagram на территории России. 21 марта компания Meta, которой принадлежат обе соцсети, была признана экстремистской организацией и запрещена в России.
Через год среднесуточный охват в Facebook снизился в 3,5 раза, в Instagram – в 5 раз к февралю 2022 г., по данным Mediascope. Россияне стали не только реже заходить, но и меньше проводить времени в заблокированных Instagram и Facebook, писали «Ведомости».
Самыми популярными у аудитории после блокировки Meta стали Telegram и «ВКонтакте». Среднесуточный охват Telegram в феврале 2023 г., по данным Mediascope, вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: с 23 до 41%. У «ВКонтакте» этот показатель увеличился в 1,15 раза до 44%, а у «Одноклассников» – в 1,12 раза до 18%.
Среднесуточный охват Tiktok в феврале 2023 г. остался на уровне февраля 2022 г. – 27%. 6 марта соцсеть самостоятельно ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках. Теперь россиянам в ней нельзя выкладывать новый контент, а также проводить прямые эфиры.
Востребованность маркетологов на рынке будет снижаться, считает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов.
Эксперт объясняет такой прогноз общей экономической ситуацией, когда компании в большей степени ориентированы на сокращение издержек, и снижением уровня конкуренции из-за ухода западных брендов. «Обычно в подобных случаях расходы на маркетинг сокращаются в первую очередь, как не являющиеся критически важными. К тому же снижается конкуренция, и компании будут меньше заинтересованы в расходах на маркетинг. Это естественным образом будет влиять и на спрос на специалистов этой сферы», – сказал эксперт «Ведомостям».