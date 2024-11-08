Власти ДНР, ЛНР и Запорожья обсудили экономический потенциал регионов

Власти ДНР, ЛНР и Запорожья обсудили экономический потенциал регионовДрайверами станут промышленность, федеральные инвестиции и туризм
К 2030 г. Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей, – такую цель президент Владимир Путин поставил в начале этого года. Федеральные инвестиции, обновление промышленности и развитие туризма обещают стать новыми драйверами роста экономики для присоединенных регионов. Среди вызовов – нехватка кадров, необходимость восстановления, продолжение военных действий и логистические проблемы. К таким выводам пришли участники сессии «Русский фронтир: экономика Донбасса и Новороссии» Русского экономического форума в Челябинске.
Промышленность ЛНР
Приоритетные отрасли развития экономики Луганской народной республики (ЛНР) – это обрабатывающая промышленность, металлургия, агропромышленный комплекс, угольная промышленность, а также строительство, торговля и МСП, отметил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Сегодня обрабатывающая промышленность составляет 70,9% удельного веса в общей структуре промышленности региона без учета пищевой промышленности.
По словам Ковальчука, реализация продукции предприятиями обрабатывающей отрасли за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 13,9%, или на 8,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,6 млрд руб. Такая динамика указывает на устойчивое восстановление, но впереди – модернизация крупных предприятий, таких как заводы тепловозов, что позволит развить как внутренний рынок, так и экспортный потенциал. Общий объем планируемых инвестиций на ближайшие 5 лет только по линии промышленности составит около 10 млрд руб., отметил Ковальчук. В рамках действия свободной экономической зоны (СЭ3; действует в Донбассе и Новороссии с июня 2023 г.) на территории ЛНР в предприятия обрабатывающей промышленности в ближайшие 3 года инвестируют более 7 млрд руб., поделился глава правительства.
Агропромышленный сектор ЛНР сейчас насчитывает 1772 хозяйства и 132 пищевых предприятия. При поддержке федеральных властей регион стремится перейти от сырьевой к перерабатывающей модели, что, как подчеркнул Ковальчук, повысит добавленную стоимость и создаст новые рабочие места.
Обширные инвестиции направлены на жилищное строительство: уже сформирован «банк» из 120 земельных участков общей площадью 1199,99 га с ориентировочным градостроительным потенциалом 6 млн кв. м, а спрос на жилье в регионе поддерживает льготная ипотека под 2%, отметил Ковальчук. «Ввод нового жилья на конец 2025 г. планируется увеличить в 10 раз по сравнению с 2024-м. Учитывая, что последние лет 20 на территории ЛНР ничего системно не строилось, это цифры очень серьезные», – добавил он.
Еще один драйвер экономики региона – угольная промышленность. Недавно была завершена реформа отрасли, которая заключалась в передаче инвесторам основных работающих мощностей. До этого все крупные предприятия, включая шахты, работали в форме государственных унитарных предприятий (ГУП). На сегодняшний день в аренду передано 11 шахт, добавил Ковальчук.
Среди крупных промышленных предприятий ЛНР – машиностроительный завод «Лугамаш», созданный на базе «Лугансктепловоза», Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов и луганские компании «Бумага-центр» и «Агросфера».
Уголь и металлургия ДНР
Основные экономические задачи Донецкой народной республики (ДНР) заключаются в возрождении угольной и металлургической отраслей, которые занимают важное место в инфраструктуре региона, сказал первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
Хотя угольные шахты уходят на значительную глубину, а в добыче есть трудности, такие как загазованность метаном, Чертков считает, что отрасль сохраняет стратегическое значение, особенно с учетом того, что энергетика региона в основном работает на угле. По его словам, восстановление угольной отрасли – приоритет, так как она необходима для обеспечения металлургического производства.
Стоит вопрос, что делать с такими металлургическими заводами Мариуполя, как комбинат им. Ильича, «Азовэлектросталь», «Азовмаш», «Азовсталь», – восстанавливать и модернизировать или забывать и строить новые. На сегодняшний день, считает Чертков, первые два, вероятно, будут запущены, остальные возродить будет «тяжело».
Комбинат им. Ильича запустил первые три цеха в декабре 2023 г. «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» планируется передать в управление госкорпорации «Ростех» для возобновления производства, писал ТАСС со ссылкой на и. о. министра промышленности и торговли ДНР Евгения Пономаренко. Оба предприятия получили повреждения в результате боевых действий в 2022 г. Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в ходе боевых действий, восстанавливать не планируется, говорила в 2023 г. директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова.
Чертков также указал на значительный туристический потенциал побережья Азовского моря. Министр экономического развития ДНР Максим Захаров добавил, что к 2030 г. регион планирует принимать до 1 млн туристов ежегодно, что значительно превысит текущие показатели: на сегодняшний день курорты республики посетило 277 000 туристов, отметил министр, что в 2,5 раза больше, чем за прошлый год, когда на Азовском море отдохнули 117 000 туристов.
На достижение этой цели выделено 60 млрд руб. из федерального бюджета, подчеркивает Захаров, еще 11 проектов на 2,5 млрд руб. будут реализованы на средства частных инвесторов. При этом уже сейчас гостиницы загружены на 90%, добавляет он.
Среди задач – развитие транспортной доступности: уже восстановлено железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем, запланировано строительство четырехполосной скоростной трассы вокруг Азовского моря, а также будут решены экологические проблемы в Мариуполе, что, по словам Черткова, повысит привлекательность региона для бизнеса и туризма.
Туризм и агропром Запорожья
Запорожская область делает ставку на развитие туризма: более 300 км побережья Азовского моря предполагают значительные возможности для курортного бизнеса, отметил и. о. министра экономического развития Запорожской области Искандер Додонов. Город Приморск включен в федеральный проект «Пять морей, озеро Байкал», в нем планируется создание крупного туристического кластера. Как отметил Додонов, коса «Обиточная» практически не застроена и имеет потенциал круглогодичного курорта, который планируется построить к 2030 г. Сумма инвестиций в проект обсуждается, но по предварительным подсчетам может составить около 300 млрд руб.
Среди других курортных точек – Бердянск, которому, по словам Додонова, планируется присвоить статус города-курорта. Это позволит сосредоточить внимание на развитии туристической инфраструктуры и исключить размещение промышленных объектов. Несмотря на наличие порта в Бердянске, власти намерены минимизировать его воздействие на морскую экосистему.
Говоря об Азовском побережье, Додонов указал на проблемы с высокой засоленностью моря, что приводит к значительному скоплению медуз, омрачающих отдых туристов, но уже сегодня регион готовит решение этого вопроса совместно с Минприроды. Додонов также отметил, что транспортная доступность сыграла важную роль в развитии туризма: построены новые дороги, связывающие туристические локации, а также прорабатывается проект железнодорожной линии от Мариуполя до Бердянска и Мелитополя.
Министр выделил два других направления, обладающих экономическим потенциалом, – агропромышленный комплекс и машиностроение, благодаря которому еще в советское время был известен Мелитополь. Среди известных заводов – закрывшийся «Автоцветлит», бывшее советское и украинское предприятие автомобильной промышленности. На нем производили детали двигателя автомобилей «Запорожец» и «Таврия».
Одна беда на всех
Власти трех регионов выделили среди ключевых проблем дефицит кадров. В Запорожье начали восстанавливать систему среднего профессионального образования, отметил Додонов. По его словам, увеличен набор студентов на программы технической направленности, чтобы обеспечить подготовку специалистов для промышленности и агропромышленного сектора.
Ковальчук отдельно выделил проблему оформления имущественных прав на объекты недвижимости и землю. Процентные ставки затрудняют доступ к финансированию для малого бизнеса, добавил Чертков. А в Запорожской области основной объем промышленности находится в подконтрольном Украине городе Запорожье. Несмотря на это, регион развивается, считает Додонов: в области запущено 137 предприятий разной направленности.
Но Ковальчук считает, что «после окончания всех военных действий, после исключения вот этих факторов негативных» будет стоять задача о выходе территорий на самообеспечение.