Власти ДНР, ЛНР и Запорожья обсудили экономический потенциал регионов

По словам Ковальчука, реализация продукции предприятиями обрабатывающей отрасли за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 13,9%, или на 8,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,6 млрд руб. Такая динамика указывает на устойчивое восстановление, но впереди – модернизация крупных предприятий, таких как заводы тепловозов, что позволит развить как внутренний рынок, так и экспортный потенциал. Общий объем планируемых инвестиций на ближайшие 5 лет только по линии промышленности составит около 10 млрд руб., отметил Ковальчук. ﻿﻿В рамках действия свободной экономической зоны (СЭ3; действует в Донбассе и Новороссии с июня 2023 г.) на территории ЛНР в предприятия обрабатывающей промышленности в ближайшие 3 года инвестируют более 7 млрд руб., поделился глава правительства.