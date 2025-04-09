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ЦБ: опасения о подрыве экономики РФ из-за высокой ключевой ставки не оправдались

В этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом, заверила Набиуллина
Екатерина Щербинина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Опасения, что высокая ключевая ставка подорвет экономику России не оправдались. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на представлении годового отчета в Госдуме. 21 марта Центробанк (ЦБ) третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%.

«Хотя с 2023 г. звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, приведет к рецессии, к стагфляции, к массовым банкротствам и далее по списку, – до сих пор эти опасения не подтвердились», – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что ключевая ставка защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности. Глава ЦБ напомнила, что в ноябре и в декабре инфляция была вблизи 14%, в январе ниже 11%, а в феврале уже ниже 8%. На этой неделе станут известны данные за март, но ЦБ в любом случае будет подходить аккуратно к возможному снижению ключевой ставки. В том числе потому, что происходят «тектонические» изменения в мировой торговле, и пока сложно судить, куда они приведут мировую экономику и как отразятся на России.

«Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», – подчеркнула Набиуллина.

Большую часть прошлого года рост цен на строящееся жилье был близок к 10% в годовом выражении, а в IV квартале, после того, как эффект безадресной ипотеки был практически полностью исчерпан, темп роста цен снизился в 1,5 раза. Глава ЦБ признала, что ставки по рыночной ипотеке сейчас высокие, но они будут снижаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки. По оценке регулятора, продажа жилья остается на приемлемом уровне, которая позволяет застройщикам завершить начатые проекты и запускать новые, хотя и в меньшем масштабе. Но такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены, отметила председатель ЦБ.

Что касается корпоративного кредитования, то здесь более половины роста пришлось на инвестиционные проекты и строительство жилья. По году в целом рост корпоративного кредита составил 18%. Даже если вычесть инфляцию, то это в два раза выше, чем рост ВВП. И в этом году кредит продолжит поддерживать развитие экономики, заявила глава ЦБ.

Инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 трлн руб., или почти 20% ВВП. По словам Набиуллиной, такого не было с середины 2000-х гг. Регулятор ожидает сохранения высокой инвестиционной активности.

«Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятия. Напомню, что именно собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире», – отметила глава ЦБ.

Прибыль второй год подряд держится выше 30 трлн руб. В прошлом году она снизилась, но основной вклад в снижение внесла добыча газа и некоторые другие отрасли, которые пострадали от внешних ограничений и снижения мировых цен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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