ЦБ: опасения о подрыве экономики РФ из-за высокой ключевой ставки не оправдались

Она подчеркнула, что ключевая ставка защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности. Глава ЦБ напомнила, что в ноябре и в декабре инфляция была вблизи 14%, в январе ниже 11%, а в феврале уже ниже 8%. На этой неделе станут известны данные за март, но ЦБ в любом случае будет подходить аккуратно к возможному снижению ключевой ставки. В том числе потому, что происходят «тектонические» изменения в мировой торговле, и пока сложно судить, куда они приведут мировую экономику и как отразятся на России.