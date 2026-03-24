Владельцы «префов» получат механизм борьбы с нарушениями при выплате дивидендов

Владельцы «префов» получат механизм борьбы с нарушениями при выплате дивидендовСейчас акционеры с обыкновенными бумагами могут незаконно менять порядок выплат
Минэкономразвития предлагает наделить акционеров, владеющих привилегированными акциями, правом требовать у общества выплаты дивидендов, если ее очередность была нарушена решением общего собрания. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с содержанием поправок в закон об акционерных обществах. Законопроект Минэка также был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщили собеседники.
Привилегированные акции – это ценные бумаги, владельцы которых ограничены в праве голоса взамен на определенные преимущества перед владельцами обыкновенных акций. Например, они получают право на первоочередную выплату дивидендов или определенную заранее компенсацию при ликвидации акционерного общества (ликвидационную стоимость). При этом они могут участвовать в голосовании по некоторым вопросам – например, о реорганизации компании, или по тем, которые требуют единогласного решения.