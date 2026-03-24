Владельцы «префов» получат механизм борьбы с нарушениями при выплате дивидендов

Привилегированные акции – это ценные бумаги, владельцы которых ограничены в праве голоса взамен на определенные преимущества перед владельцами обыкновенных акций. Например, они получают право на первоочередную выплату дивидендов или определенную заранее компенсацию при ликвидации акционерного общества (ликвидационную стоимость). При этом они могут участвовать в голосовании по некоторым вопросам – например, о реорганизации компании, или по тем, которые требуют единогласного решения.