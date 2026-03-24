КС поручил индексировать присужденные по суду денежные средства

КС поручил индексировать присужденные по суду денежные средстваПо сути, право на индексацию у граждан зафиксировано даже при условии, что поправки в закон еще не были внесены
Конституционный суд (КС) дал важное разъяснение, когда у граждан есть право на индексацию присужденных денежных сумм. Такое право, согласно постановлению, появляется уже на основании решения КС, даже если в оспариваемую норму – ч. 4 ст. 208 ГПК (признана не соответствующей Конституции) – пока не успели внести изменения.
Поводом для изучения вопроса об исполнении своих же решений для КС стала жалоба жительницы Иркутска Веры Барковой. У нее была изъята квартира в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу, в силу чего суд назначил ей возмещение. В апреле 2024 г. заявительница предъявила исполнительный лист в администрацию города, а выплата средств состоялась только в июле. Тогда Баркова решила обратиться в суд для индексации присужденной суммы за период с апреля по июль.
Но суды ей отказали, указав, что ч. 4 ст. 208 ГПК, предусматривающая индексацию средств со дня поступления исполнительных документов, не применяется в ее деле. Суды объяснили это тем, что данное положение было введено в действие только в августе 2024 г. и в силу оспариваемой нормы обратной силы не имеет.
КС, рассмотрев жалобу Барковой, напомнил, что посредством индексации в условиях инфляции возмещаются финансовые потери при длительной невыплате присужденных судом денежных сумм.
Наивысшая инстанция вправе указать должный порядок применения норм, признанных неконституционными, до внесения соответствующих изменений в нормативное регулирование, что является вынужденной мерой для недопущения негативных последствий, подчеркивает КС. Тем самым реализуется собственная компетенция КС, что не подменяет полномочия других органов, уточнил суд. И подлежит неукоснительному исполнению. В 2023 г. КС поручил законодателю незамедлительно внести поправки в ст. 208 УК. Соответственно, при индексации присужденных сумм за период по крайней мере с 25 января по 18 августа 2024 г. она не подлежала применению каким-либо другим образом. В частности, не позволяла определять начало периода такой индексации днем истечения срока на исполнение судебного акта.
Но, как показала практика, у судов встречается противоположный подход к исполнению позиции КС. Дело Барковой будет пересмотрено.
«На мой взгляд, очень значимое постановление в контексте проблемы исполнения решений КС», – заявил руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Заявительница столкнулась с «классической» исполнимостью постановлений КС, которая не решена до сих пор, а эта проблема симптоматична и для других дел, говорит он. «Это много говорит о восприятии законодателями и судами решений КС, как будто придавая значение более низкое, чем сам федеральный закон. Что, конечно, нарушает иерархию решений КС в правовой системе», – сказал Брикульский. По сути, продолжает юрист, КС вынужден брать в свои руки вопрос исполнения собственных решений.
КС завершил формирование механизма, который ранее был нарушен судами: суды общей юрисдикции руководствовались принципом «закон обратной силы не имеет», оценивает юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская. Это решение создает основание для пересмотра всех аналогичных дел, где суды отказали в индексации за период с 25 января 2024 г., говорит она.
По ее мнению, важно, что КС не возложил на законодателя обязанности вносить изменения в ГПК сейчас – это означает, что сама по себе норма остается в силе, но ее применение скорректировано: она не может интерпретироваться как запрещающая учитывать позиции наивысшей инстанции. Кроме того, продолжает Звечаровская, индексация носит компенсационный, а не штрафной характер, она должна рассматриваться как материальное требование, а не процессуальное.
Не исключен рост числа обращений с требованиями о пересмотре судебных актов, где суды игнорировали позицию КС, соглашается руководитель коммерческой практики юридической фирмы АНП «Зенит» Екатерина Подосенова. По ее словам, также может увеличиться нагрузка на бюджеты за счет индексации по делам, по которым ранее не были взысканы суммы в полном объеме со ссылкой на действие закона во времени.