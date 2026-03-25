Вклад отрасли кибербезопасности в российский ВВП составил 2%За 15 лет российская индустрия кибербезопасности выросла в 23 раза – с 16,5 млрд до 374 млрд рублей
Вклад российской отрасли кибербезопасности в экономику в 2025 г. составил 3,6–5,3 трлн руб., или около 2% ВВП. Вместе с тем объем рынка информационной безопасности (ИБ) в России с 2022 г. вырос со 193 млрд до 374 млрд руб. в 2025 г. Такую оценку представили в совместном исследовании Фонд развития кибербезопасности «Сайберус» и Институт экономики роста им. П. А.Столыпина.
По словам главного экономиста Института Столыпина Бориса Копейкина, вклад ИБ-отрасли в экономику складывается не только из добавленной стоимости, которую создает сама отрасль ИБ, ее вклада в общий экономический рост и занятость, но и из предотвращенного прямого и косвенного ущерба от кибератак, а также из создания условий для роста других секторов экономики. Прямой вклад ИБ-отрасли оценивался по ее доле в выручке IT-индустрии и в ВВП, а совокупные положительные эффекты – по методологии Всемирного банка и мультипликаторов на основе данных Росстата, уточнил Копейкин.