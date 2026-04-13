Ученые НИУ ВШЭ представили новый метод расчета неравенства

Коэффициент Джини, по данным Росстата, составил 0,409 в 2021 г., затем снизился до 0,395 в 2022 г., после чего снова увеличился до 0,405 в 2023 г. Последние данные Росстата доступны за 2024 г. – тогда коэффициент неравенства вырос до 0,408. Публикацию данных за 2025 г. статведомство отложило до 29 апреля (планировалось, что оценка будет в докладе от 5 марта).