Экономисты ВШЭ предложили новую методику оценки доходного неравенства в России

Ученые предложили новую методику оценки доходного неравенства в России – в ее основе могут быть данные Росстата, скорректированные для богатой части общества исходя из обезличенных сведений налоговых деклараций граждан, которые аккумулирует ФНС. Эксперты проанализировали информацию налоговой службы о средних доходах физлиц по однопроцентным группам – данные впервые были предоставлены специалистами ФНС по запросу НИУ ВШЭ. Выводы авторов статьи – главного эксперта факультета экономических наук ВШЭ Сергея Кузина и директора Центра экономических измерений и статистики ВШЭ Александра Суринова – изложены в статье «Оценка доходного неравенства населения России», которая опубликована в журнале «Вопросы экономики».