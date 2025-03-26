Экономисты ВШЭ предложили новую методику оценки доходного неравенства в России

Экономисты ВШЭ предложили новую методику оценки доходного неравенства в РоссииУченые впервые использовали для оценки заработков обеспеченных слоев населения налоговые декларации
Ученые предложили новую методику оценки доходного неравенства в России – в ее основе могут быть данные Росстата, скорректированные для богатой части общества исходя из обезличенных сведений налоговых деклараций граждан, которые аккумулирует ФНС. Эксперты проанализировали информацию налоговой службы о средних доходах физлиц по однопроцентным группам – данные впервые были предоставлены специалистами ФНС по запросу НИУ ВШЭ. Выводы авторов статьи – главного эксперта факультета экономических наук ВШЭ Сергея Кузина и директора Центра экономических измерений и статистики ВШЭ Александра Суринова – изложены в статье «Оценка доходного неравенства населения России», которая опубликована в журнале «Вопросы экономики».
Сочетание подходов позволяет получить более точные показатели неравенства в России, отмечают авторы. Расслоение является важной характеристикой общества – надежность его оценок влияет на адекватность экономической политики и корректность мониторинга реализованных решений в области социальной защиты и ликвидации бедности, говорится в статье.