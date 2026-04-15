США так и не продлили лицензию на продажу российской нефти из танкеров

США так и не продлили лицензию на продажу российской нефти из танкеровЭто произошло, несмотря на блокаду еще и с американской стороны
Минфин США так и не продлил действовавшую по 11 апреля генеральную лицензию, позволявшую продавать российскую нефть из танкеров, загруженных до 12 марта. Таким образом, это исключение из санкций для нефти из России в танкерах от 13 марта, дополненное 20 марта запретом на ее продажу Ирану, Кубе и КНДР, недействительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 апреля заявил журналистам, что «никаких объявлений на этот счет не делалось». А американское издание Politico еще днем ранее опубликовало статью под заголовком «Возвращение нефтяных санкций против России», в которой отмечено, что администрация американского президента Дональда Трампа позволила истечь лицензии. Единственная лицензия, которую США продлили 14 апреля, – разрешение «Лукойлу» на операции с зарубежными АЗС до октября.
С момента истечения лицензии российская нефть рассматривается в рамках общего санкционного режима США, поясняет партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Это справедливо как для нераспроданной нефти, погруженной на танкеры не позднее 12 марта, так и для нефти, загруженной после этой даты, поскольку генлицензия это не регулировала, продолжает юрист: «С 12 апреля все, кто хочет покупать, финансировать, перевозить и страховать российскую нефть, действуют на свой страх и риск».
Во вторую неделю апреля циркулировали слухи о планах американской стороны продлить разрешение. 9 апреля об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники, объясняя это неурегулированностью конфликта с Ираном. В пятницу, 10 апреля, то же анонсировало Reuters. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречался 9 апреля с представителями американской администрации в США, подтвердил журналистам Песков. Он добавил, что Дмитриев «возглавляет группу по экономическим вопросам и он продолжает работу в рамках этой группы».
Генлицензия для России была выдана США на фоне роста цен на нефть марки Brent до четырехлетних максимумов из-за войны вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива. 21 марта минфин США выдал аналогичную генлицензию и для иранской нефти, запретив поставлять ее России, Кубе и КНДР. 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде прошли переговоры США и Ирана. Но 12 апреля, в день истечения генлицензии, стало известно, что переговоры провалились. А 13 апреля фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли в цене из-за новостей о неудаче встречи в Исламабаде на 7% до $102,6/барр.
Истекшая лицензия для России незначительно влияла на цены, но ее отмена рискованна в ситуации неудачных переговоров с Тегераном, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков: «Чем выше цена, тем важнее Ормузский пролив, блокада которого – главный козырь Ирана. Если блокада сохранится или станет двойной – и со стороны США, российскую нефть раскупят и без генлицензии».
Даже если США и Иран придут к долгосрочному мирному соглашению, дефицит нефти будет ощутим еще 2–3 месяца, добавляет директор по исследованиям Института экономики и финансов Алексей Белогорьев. Разрешенной к продаже США иранской нефти, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, в море 140 млн барр. Объем такой же российской нефти в море в марте опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали в 120–150 млн барр. Но половина ее предназначена для обеспечения бесперебойных поставок, реальный избыток составлял 70–80 млн барр., считает Белогорьев. «От него, видимо, осталось около 20–30 млн барр. Импортеры разберут их до конца апреля. К началу мая избыток будет съеден. Если бы лицензию продлили для остатков на судах, это был бы несущественный фактор, уже заложенный в цены», – полагает эксперт.
Лицензия влияет не на то, будут ли эти остатки раскуплены, а на скорость продаж и доставки покупателю, говорит Белогорьев: «Тем более что, скорее всего, эти объемы уже законтрактованы и поэтому для фьючерсного рынка уже съедены, перестав быть ценовым фактором. Сейчас на цены влияет скорее степень работоспособности российской экспортной инфраструктуры после ударов ВСУ». Юшков допускает, что объемы, которые были в море на 12 марта, уже и вовсе распроданы или их осталось очень мало. Поэтому продление лицензии именно для той нефти, которая была в танкерах месяц назад, может уже не иметь смысла, считает он. Тем не менее США вряд ли совсем отказались от идеи новых послаблений для российской нефти, например загруженной позже 12 марта, полагает эксперт: «Американцы нуждаются в амортизации цен, ведь проблема Ормуза не решена, а если переговоры не возобновятся, то возобновятся взаимные атаки».