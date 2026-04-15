США так и не продлили лицензию на продажу российской нефти из танкеров

Лицензия влияет не на то, будут ли эти остатки раскуплены, а на скорость продаж и доставки покупателю, говорит Белогорьев: «Тем более что, скорее всего, эти объемы уже законтрактованы и поэтому для фьючерсного рынка уже съедены, перестав быть ценовым фактором. Сейчас на цены влияет скорее степень работоспособности российской экспортной инфраструктуры после ударов ВСУ». Юшков допускает, что объемы, которые были в море на 12 марта, уже и вовсе распроданы или их осталось очень мало. Поэтому продление лицензии именно для той нефти, которая была в танкерах месяц назад, может уже не иметь смысла, считает он. Тем не менее США вряд ли совсем отказались от идеи новых послаблений для российской нефти, например загруженной позже 12 марта, полагает эксперт: «Американцы нуждаются в амортизации цен, ведь проблема Ормуза не решена, а если переговоры не возобновятся, то возобновятся взаимные атаки».