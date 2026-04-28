Каким может быть новый механизм списания региональных долгов

Каким может быть новый механизм списания региональных долговГлава Минфина Антон Силуанов предложил упростить реструктуризацию, провести которую поручил президент
Минфин предлагает упростить механизм списания долгов регионов, сообщил на заседании президиума Совета законодателей министр финансов Антон Силуанов. «Учитывая практику списания задолженности, предлагается рассмотреть ряд мер по облегчению механизма списания по ранее произведенным расходам. Мы слышим регионы, которые ранее вложили деньги в инфраструктуру, в том числе в институт развития. Сегодня это не засчитывается», – сказал глава министерства.
Силуанов также уточнил, что Минфин готов расширить механизм, и призвал к установлению единых сроков списания задолженности. В частности, ведомство предлагает принимать и списывать накопленные инфраструктурные расходы за предыдущий год до 1 июня следующего года, пояснил он. В 2025 г. приняты решения о списании долга 58 регионам на 227 млрд руб.