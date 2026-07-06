Минфин не зафиксировал серьезных сбоев при запуске СПОТ

Внедрять систему планировалось в два этапа (тестовый и основной), сроки проведения которых несколько раз сдвигались. В итоге обязанность по внесению обеспечительного платежа появилась у импортеров с июля текущего года. При этом ФНС, как один из операторов системы, провела добровольное тестирование – оно началось несколькими месяцами раньше. За время тестового периода через систему было проведено свыше 6500 документов, говорил ранее «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Импортеров адресно оповестили через информационные системы ФНС о запуске СПОТ, а также была создана горячая линия по методологическим вопросам, уточнял он.