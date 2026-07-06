Минфин не зафиксировал серьезных сбоев при запуске СПОТ

Минфин не зафиксировал серьезных сбоев при запуске СПОТС 1 июля импортеры должны вносить обеспечительный платеж при ввозе товаров из ЕАЭС
Минфин пока не зафиксировал серьезных проблем в работе новой Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) – механизма проверки и контроля товаров, ввозимых из ЕАЭС автомобильным транспортом. Об этом «Ведомостям» в кулуарах выставки «Иннопром-2026» рассказал замминистра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов. По его словам, Минфин сейчас собирает обратную связь от коллег из стран ЕАЭС.
«Пока в целом каких-то серьезных сбоев или нареканий нет», – отметил он.
Внедрять систему планировалось в два этапа (тестовый и основной), сроки проведения которых несколько раз сдвигались. В итоге обязанность по внесению обеспечительного платежа появилась у импортеров с июля текущего года. При этом ФНС, как один из операторов системы, провела добровольное тестирование – оно началось несколькими месяцами раньше. За время тестового периода через систему было проведено свыше 6500 документов, говорил ранее «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Импортеров адресно оповестили через информационные системы ФНС о запуске СПОТ, а также была создана горячая линия по методологическим вопросам, уточнял он.
Еще один вопрос на повестке – возможность введения банковской гарантии как дополнительного способа обеспечения обязательств импортеров, напомнил Сазанов. Ранее с таким предложением обратился бизнес, писали «Ведомости». По словам источника «Ведомостей», у кабмина не было принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Вероятно, этот вопрос будет решен через привязку к банковской системе, чтобы оттуда напрямую получать валидные банковские гарантии на плательщиков, пояснил он. Вопрос о внедрении банковских гарантий в качестве способа обеспечения в рамках СПОТ будет рассматриваться осенью, уточнил «Ведомостям» Сазанов.
СПОТ – новая система по борьбе с «серым импортом», ввозимым в Россию с территории стран ЕАЭС. Ее основная задача состоит в пресечении уклонения от уплаты НДС и акцизов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является.
Условием для провоза товаров через границу стало предъявление перевозчиком специального QR-кода визуализированной ссылки (электронная отметка в виде матричного штрихового кода). Он присваивается каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа. Оформить его необходимо заранее – не позднее двух календарных дней до дня ввоза товаров в Россию (как и провести обеспечительный платеж). Использовать код можно будет только один раз.
Под действие системы не попадают наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергия, товары, транспортируемые трубопроводным видом транспорта. Также СПОТ не будет действовать в отношении продукции, ввозимой физлицами для личных, семейных и домашних нужд, а также иных товаров, в том числе входящих в специальный перечень правительства.