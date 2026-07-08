Что означает принятие масштабной реформы банкротства

Попытки реформировать закон о банкротстве предпринимались министерством неоднократно. Первая редакция была обнародована еще в марте 2020 г., но тогда поправки так и не были внесены в Госдуму – к законопроекту были системные замечания как со стороны заинтересованных ведомств, так и бизнеса. Следующая версия была представлена в нижнюю палату в мае 2021 г. Согласно информации на сайте Госдумы, последнее обсуждение законопроекта состоялось в апреле 2023 г., однако он так и не был рассмотрен в первом чтении. В начале 2025 г. глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство вернулось к работе над реформой банкротства. За это время в министерстве сменился куратор реформы – сначала им был первый замминистра Илья Торосов, а в 2024 г. его сменил Колесников.